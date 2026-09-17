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MeinungKadernominierung des BundestrainersKlopp kann Aufbruchstimmung

Kommentar von Martin Schneider

Lesezeit: 3 Min.

Der Kader ist die Botschaft: Jürgen Klopp am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz in Frankfurt.
Der Kader ist die Botschaft: Jürgen Klopp am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz in Frankfurt.
Hannes P. Albert/AFP

Bei der Benennung seines ersten DFB-Aufgebots geht es dem neuen Fußball-Bundestrainer weniger um einzelne Personalien. Es geht ihm ums große Ganze.

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Was hat Matthias Ginter dem DFB eigentlich getan? Man kann darüber nur rätseln, es ist jedenfalls nichts bekannt, im Gegenteil: Er ist ein verdienter Mitarbeiter, er ist einer von sechs noch aktiven 2014er-Weltmeistern, bei drei WM-Turnieren war er dabei. Vor allem aber ist er seit mehreren Monaten in herausragender Form. Seine Nominierung als Innenverteidiger nach dem Rücktritt von Antonio Rüdiger schien so zwangsläufig zu sein wie die Newtonschen Gesetze – stattdessen beruft Jürgen Klopp Max Rosenfelder, der in Freiburg übrigens nicht von Beginn an spielt, weil er nicht am überragenden Matthias Ginter vorbeikommt.

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Der Bundestrainer spricht auf seiner Nominierungs-Pressekonferenz auch über Entwicklungen in der Politik. Er wünscht sich mehr Gemeinschaftsgefühl in Deutschland.

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