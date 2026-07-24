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Deutsche NationalmannschaftDer ganze Klopp in 66 Minuten

Lesezeit: 6 Min.

Jürgen Klopp sprach viel und ausführlich und dann geriet er irgendwann in Rage, als es um die mediale Wahrnehmung seines Jobs ging.
Jürgen Klopp sprach viel und ausführlich und dann geriet er irgendwann in Rage, als es um die mediale Wahrnehmung seines Jobs ging. Michael Probst/AP Photo

Erst demütig, dann wütend, dann witzig: Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp macht bei seiner Vorstellung einige überraschende Ansagen. Eine Personalentscheidung bleibt erklärungsbedürftig.

Von Philipp Schneider, Frankfurt

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Im Nachhinein fragt man sich, wann genau Jürgen Klopp so fürchterlich wütend geworden ist. War etwas Schlimmes passiert auf den letzten Metern des Weges hinein in den kleinen Raum, wo er seine erste Pressekonferenz als 13. Bundestrainer der DFB-Geschichte halten durfte? Eigentlich müsste dieser Freitag ja ein Tag der Freude für ihn gewesen sein.

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