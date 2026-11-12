Die Frage der serbischen Reporterin war so doppelbödig erdacht und auch vorgetragen, dass es für einen kurzen Moment der Fußballgeschichte so wirkte, als wäre Jürgen Klopp endlich mal sprachlos. Schachmatt. Am Ende aller klugen Sprüche. Wie nur sollte sich der deutsche Bundestrainer aus diesem Dilemma befreien? Ob er denn wirklich ein Spiel zu gewinnen gedenke, war Klopp von der Journalistin gefragt worden, in dem nur serbische Kinder als Zuschauer zugelassen sind? Und die dann fürchterlich traurig zurückbleiben auf ihren Sitzschalen? In diesem Spiel, bei dem es auf den Rängen nur Geister und 5000 Kinder geben wird, weil in den Spielen zuvor Erwachsene mit rassistischen Sprüchen auffällig geworden waren ...

„Im Idealfall sind die Kinder ja immer die besseren Menschen“, hob Klopp zunächst an. Und zwar: „Weil sie noch nicht so viele negative Erfahrungen gemacht haben!“ Er begann zu grübeln. Wohl wissend, dass ihn dieser Ausflug in die Sozialpsychologie noch nicht aus der eigentlichen Zwickmühle befreit hatte. „Wir können den Kindern zumindest ein schönes Spiel liefern …“ Und dann, der rettende Einfall! „Dann müssen wir halt morgen 5000 serbische Kinder mit dem Gedanken nach Hause schicken: Im Fußball gewinnt man nicht immer.“ Die deutsche Nationalelf bringt den serbischen Kindern eine kostbare Mischung aus Schmerz und Bildung – genial!

Vielleicht hätte man dem rhetorischen Houdini Klopp auch gleich den vergleichsweise weniger komplizierten Fall Felix Nmecha anvertrauen sollen? Wenn der Bundestrainer im Stadion Roter Stern zu Belgrad richtig zu verstehen war, dann hätte er dem Verein Borussia Dortmund und seinem Spieler Nmecha wochenlange Debatten ersparen können. Und zwar: Mit einem simplen Gespräch zwischen Bundestrainer und Spieler, das in dieser Woche im DFB-Quartier in Herzogenaurach stattgefunden hat.

Wenn es stimmt, was Klopp erzählte, dann wird Felix Nmecha damit aufhören, bei seinen pantomimischen Torjubeln auf dem Fußballrasen eine imaginäre Krone vor einem imaginären König abzulegen. Also eine Geste zu zeigen, die ganz nach dem Geschmack der „Ballers in God“ ist. Einem evangelikalen Netzwerk, für das Nmecha mit dieser Geste – ob absichtlich oder nicht – Werbung macht, und das Homosexualität als Sünde versteht.

Er habe Nmecha gefragt, sagte Klopp: „‚Wie machen wir das denn mit dem Torjubel? Deine Botschaft ist eine sehr positive, so wie du sie mir schilderst, aber sie wird draußen auf bestimmte Art und Weise interpretiert. Was machen wir dann?‘ Er hat gesagt, ja, das will er nicht und deswegen wird er so nicht mehr jubeln.“

Aleksandar Pavlovic : Seine Trainer lieben ihn Von den abschließenden Nations-League-Spielen verspricht sich Jürgen Klopp Erkenntnisse über sein künftiges Mittelfeld. Im Zentrum steht Aleksandar Pavlovic – und die Frage, ob er im neuen System der Nationalelf mit Joshua Kimmich harmoniert. SZ Plus Von Christof Kneer ...

Ob Nemcha wirklich nicht mehr so jubeln wird, bleibt selbstverständlich abzuwarten. Indem Klopp das Kronen-Verbot nun als beschlossen verkündet hat, werden in Zukunft die Blicke auch immer zum Bundestrainer wandern, sollte Nmecha rückfällig werden. Eher zu ihm als zu Dortmunds Präsident Joachim Watzke, den Klopp ja seinerseits aus vielen gemeinsamen Jahren bei der Borussia kennt. Und der offenbar nicht ganz so überzeugend war wie Klopp. Watzke hatte mit Nmecha auch über seinen Torjubel gesprochen, wie er in einem Podcast erzählte: „Ich habe ihm gesagt: Felix, wenn du spürst, dass es die Fans spaltet, vielleicht hast du auch die Einsicht, du machst es nicht mehr, weil es die Fans spaltet.“ Watzkes Verhandlungsergebnis sah so aus: „Er will sich das überlegen.“

Da Klopp so wunderbar in Fahrt war, eine Debatte abzuräumen, die er zunächst nicht einmal verstanden hatte (beim Anblick von Nmechas Kronenjubel habe er sich „absolut nichts gedacht“), wäre es ihm beinahe auch noch gelungen, eine andere Debatte zu beenden, die er sogar mit heraufbeschworen hatte. Die Frage: Wie sehr schätzt Klopp den Mittelfeldmann Joshua Kimmich?

Der Sechser des FC Bayern war in den vergangenen zwei Partien der Nationalmannschaft nicht Teil des Aufgebots gewesen. Weil Klopp den Kader für vier Spiele auf 44 Spieler aufgeblasen hatte, konnte er sich damals hinter dem Argument verschanzen, es sei kein Platz für Kimmich gewesen. Nun ist der Kader auf Normalgröße geschrumpft und Kimmich wieder zurück. Mit Spannung wird erwartet, ob und wie er sich mit Aleksandar Pavlovic die Arbeit im Mittelfeld aufteilen wird, der ihn in seiner Abwesenheit exzellent vertreten hatte. „Jo Kimmich ist ein Superspieler“, sagte Klopp am Tag vor seinem fünften Länderspiel. Es waren die wertschätzendsten Worte, die er seit seinem Dienstantritt beim DFB für Kimmich gefunden hatte.

Die serbische Reporterin, die ihn hatte prüfen wollen, entließ Klopp hingegen nicht mit Liebe, sondern mit trockenem Humor. „Es ist schon das Ziel, das Spiel zu gewinnen, obwohl es vor Kindern stattfindet.“