Vielleicht hat Jürgen Klopp das auch ein bisschen für sich gemacht. Es ist jedenfalls eine praktische Nebenwirkung dieses 5:0-Sieges gegen die Niederlande, dass jetzt alles ganz einfach ist. Als Erster der Gruppe 2 in der Nations-League-Liga A werden die Deutschen im Viertelfinale im März einem von drei Gruppenzweiten begegnen, also Spanien, Belgien oder Norwegen. Dies zu durchschauen, ist eine einlaufkinderleichte Übung, verglichen mit all den Ober- und Unterkonstellationen, die ein dritter Platz in der Gruppe mit sich gebracht hätte, speziell unter Berücksichtigung der damit zusammenhängenden Gruppengröße für die EM-Qualifikation, die wiederum ... nein, nein. Schon Jürgen Klopp zuliebe sollte man sich das ersparen.