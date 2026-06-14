Zum Hauptinhalt springen

Fußball-WMKlopps Schatten erreicht Nagelsmann

Lesezeit: 2 Min.

Julian Nagelsmann wird in Houston das erste WM-Spiel seiner Karriere als Bundestrainer erleben. Vorher wird er mit Fragen nach Jürgen Klopp konfrontiert.
Julian Nagelsmann wird in Houston das erste WM-Spiel seiner Karriere als Bundestrainer erleben. Vorher wird er mit Fragen nach Jürgen Klopp konfrontiert. Annegret Hilse/Reuters

Schon vor seiner ersten WM-Partie muss Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Sticheleien von Jürgen Klopp reagieren. Der bringt sich in seiner Rolle als TV-Experte wenig subtil als Schattenbundestrainer ins Spiel.

Von Philipp Schneider und Philipp Selldorf, Houston

SZ bei Google bevorzugen

Da saß nun Julian Nagelsmann im Erdgeschoss der riesigen Footballhalle in Houston, Texas, auf einem Podium. 18 Stunden noch, dann würde der 38-jährige Bundestrainer, der jüngste Head-Coach des gesamten Turniers, nach beinahe drei Jahren im Amt seine erste Partie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft erleben. Zeit also für Konzentration und innere Einkehr, aber ja: auch Zeit für Vorfreude.

Zur SZ-Startseite

Deutschland gegen Curaçao
:Drei Kokosnüsse für ...

Vor dem Auftaktspiel der DFB-Elf am Sonntag vergleicht die SZ den deutschen WM-Kader mit dem des ersten Gruppengegners Curaçao – und bewertet beide in landestypischen Baumfrüchten.

SZ PlusVon Philipp Schneider und Philipp Selldorf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite