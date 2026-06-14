Da saß nun Julian Nagelsmann im Erdgeschoss der riesigen Footballhalle in Houston, Texas, auf einem Podium. 18 Stunden noch, dann würde der 38-jährige Bundestrainer, der jüngste Head-Coach des gesamten Turniers, nach beinahe drei Jahren im Amt seine erste Partie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft erleben. Zeit also für Konzentration und innere Einkehr, aber ja: auch Zeit für Vorfreude.
Fußball-WMKlopps Schatten erreicht Nagelsmann
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Schon vor seiner ersten WM-Partie muss Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Sticheleien von Jürgen Klopp reagieren. Der bringt sich in seiner Rolle als TV-Experte wenig subtil als Schattenbundestrainer ins Spiel.
Von Philipp Schneider und Philipp Selldorf, Houston
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