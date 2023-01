Premier League:Liverpool unterliegt auch Brighton

Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League eine heftige Niederlage kassiert. Bei Brighton & Hove Albion unterlag das Team von Trainer Jürgen Klopp am Samstag überraschend deutlich, aber hochverdient mit 0:3 (0:0). Nach der sechsten Saisonniederlage rutschte Liverpool in der Tabelle auf den achten Platz ab. Der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal betrug am Samstagabend 16 Zähler. Bereits Anfang Januar unterlag Liverpool dem FC Brentford mit 1:3.

Solly March (46./53. Minute) und Danny Wellbeck (81.) bescherten Brighton mit ihren Toren den Heimerfolg. Die Seagulls, die nach dem Abschied von Trainer Graham Potter zum FC Chelsea unter dem neuen Coach Roberto de Zerbi ihre starke Saison fortsetzen, zogen durch den Sieg an den Reds vorbei und verbesserten sich auf Platz sieben der Premier-League-Tabelle.

