Die Reaktion von Jürgen Klopp auf die Ansetzung des Premier-League-Topspiels zwischen Manchester City und dem Liverpool FC am Samstagmittag fiel erwartbar verständnislos aus. In seiner achtjährigen Trainertätigkeit an der Merseyside missfällt ihm die ungewohnt frühe Anstoßzeit um 12.30 Uhr Ortszeit so sehr wie sonst wohl nur Schiedsrichterentscheidungen gegen sein Team. Der Mittagsfußball fühlt sich für Klopp wie das Gegenteil des prickelnden 20.45-Uhr-Champions-League-Flutlichtfußballs an. Erstens bleibt seinen dauerbeschäftigten Liverpool-Profis vor solchen Matches meist lediglich eine minimale Regenerationsphase, wie auch jetzt nach den Länderspielreisen. Zweitens sind die Ergebnisse nicht so, dass sie dem erfolgsverwöhnten Klopp genügen. In der Vorsaison musste der LFC sechsmal zur Mittagsstunde antreten - und gewann kein Spiel.

Daher kritisierte Klopp nun in gewohnter Deutlichkeit erneut die Spielplaneinteilung, für die in erster Linie die TV-Sender in England verantwortlich sind. Wie zur Hölle könne ein Match dieser Kategorie zur unattraktiven Mittagszeit angepfiffen werden, wo die Welt genau dafür am meisten Geld bezahle, fragte (sich) Klopp. Aus seiner Sicht könnten die dafür verantwortlichen Personen unmöglich "den Fußball fühlen".

Ursprünglich war das Duell der langjährigen Titelrivalen tatsächlich für Samstagabend angesetzt. Doch wegen Sicherheitsbedenken wurde eine späte Anstoßzeit in der Dunkelheit von den Behörden untersagt. Auch der Sonntag fiel als Option aus, weil City schon am Dienstag wieder im Einsatz ist (gegen RB Leipzig). Und Partien am Samstagnachmittag dürfen auf der Insel generell nicht live übertragen werden. So blieb nur die unliebsame Alternative, die in gewisser Weise auch eine versöhnliche Botschaft für Klopp bereithält: Alle Fußballfans wollen mittags lieber Liverpool sehen als zum Beispiel Sheffield gegen Bournemouth!

Klopp verteidigt das Klubkonto wie sein eigenes Portemonnaie

In der Vorsaison war das teilweise noch anders. Verausgabt von eigenen Erfolgen und ausgedünnt von Verletzungen war Liverpool in der Tabelle früh abgeschlagen und wurde letztlich mit Mühe Fünfter. Von diesem kleinen Leistungseinbruch hat sich der Klub erstaunlich schnell erholt. Die Zeitung Telegraph kommentiert, dass die wesentlichen Merkmale jener gelobten Mannschaft wieder zu erkennen seien: Die Müdigkeit sei der Lebendigkeit gewichen, die Trägheit dem jugendlichen Elan, und die Vorfreude auf eine aussichtsreiche Zukunft habe die Nostalgie der Vergangenheit vertrieben. Klopp bringt gerade mit seinen Mitstreitern ein neues Liverpool-Team auf den Weg, den LFC 2.0.

Nach den Weggängen der Führungsspieler Jordan Henderson, James Milner und Roberto Firmino hat Klopp während seiner Amtszeit ein Mal die gesamte Mannschaft ausgetauscht. Lediglich der Verteidiger Joe Gomez ist nur wenige Monate vor Klopps Ankunft von dessen Vorgänger Brendan Rodgers geholt worden. Ein ziemlich beachtlicher Vorgang im internationalen Elitefußball, wo überwiegend Trainer statt Spieler irgendwann gewechselt werden. Aber die Klubbesitzer John Henry, Tom Werner und Mike Gordon, die den LFC über ihre Investmentfirma Fenway Sports kontrollieren, haben selbst in Krisenzeiten begriffen, dass Klopp ihr lukrativstes Wertpapier ist. Denn anders als es Klopps unablässiger Schiedsrichter- und Spielplantadel bisweilen vermuten lässt, lamentiert er nie über seine sparsamen und zögerlichen Vorgesetzten. Er verteidigt sie wie Familienmitglieder - und das Klubkonto wie das eigene Portemonnaie.

Obwohl die Eigentümer den Verein vor einem Jahr zum Verkauf ausgeschrieben hatten, was die Hoffnung auf Investitionen in neue Spieler nährte, dauerte es bis vor ein paar Wochen bis zur Verkündung einer eher nebensächlichen Minderheitsbeteiligung des Kapitalvehikels Dynasty Equity. Angeblich bringt die Partnerschaft dem LFC einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag ein, der vorzugsweise der Abzahlung von Bankdarlehen und dem Ausbau des Stadions dienen soll. Klopp akzeptierte die Vereinsrichtlinie und kokettierte zu keinem Zeitpunkt mit seinem Abschied. "Mein Herz ist in Liverpool!", sagte er.

Detailansicht öffnen Harmonieren besser als erwartet: Dominik Szoboszlai (links), Zugang aus Leipzig, und Stürmer Mo Salah (3. von links). (Foto: Molly Darlington/Reuters)

Stattdessen nutzte er die vermaledeite Saison, um mit dem von ihm vermittelten Sportdirektor Jörg Schmadtke früh die nächste Spielzeit zu planen. Er schrieb vor allem das Mittelfeld zur Erneuerung aus; jenen Mannschaftsteil, der im Vergleich zum Dauerrivalen City von der Qualität der Einzelspieler zuletzt am deutlichsten abfiel. Dabei kam Liverpool der Erfolg des Konkurrenten sogar entgegen: City schien sich im Juni auf den Champions-League-Titel und die Vertragsverlängerung mit İlkay Gündoğan zu fokussieren. Der Kapitän zögerte die Entscheidung für seinen Wechsel nach Barcelona wochenlang hinaus. Weil sich zudem Schlüsselspieler Kevin De Bruyne verletzte, sah sich City auf einmal gezwungen, kurz vor Transferende das Mittelfeld noch mit Matheus Nunes zu verstärken. Von dem 62-Millionen-Euro-Transfer hat sich der Klub hinter vorgehaltener Hand aber bisher mehr versprochen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Liverpool längst die Dienste des begehrten Argentinien-Weltmeisters Alexis Mac Allister und auch von RB-Spieler Dominik Szoboszlai gesichert, jeweils per Ausstiegsklausel für zusammen rund 110 Millionen Euro. Gemeinsam mit dem vom FC Bayern abgeworbenen Ryan Gravenberch und dem Stuttgarter Wataru Endo kommen sie momentan auf zwölf Torbeteiligungen - mehr als die Vorgänger Henderson, Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain und der weiter verletzte Thiago Alcántara (Hüfte) in der gesamten Vorsaison. Vor allem Szoboszlai, dessen Zusammenspiel mit Torjäger Mo Salah sehr ansprechend wirkt, hat die Erwartungen übertroffen.

So haben sich Liverpool und City sportlich wieder angenähert. Doch reicht das für den Herausforderer aus, um gleich wieder um die Meisterschaft mitzuspielen? Das hängt davon ab, inwieweit der LFC von Verletzungen verschont bleibt. Gerade die defensiven Alternativen verfügen nicht adäquat über das Format der Startspieler. Auch deswegen kritisiert Klopp so vehement die Spieltaktung. Gegen City herrscht diesbezüglich allerdings Chancengleichheit.