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MeinungDFB-TeamDieser Kader ist Klopps Rückkehr in die echte Welt

Kommentar von Martin Schneider

Lesezeit: 2 Min.

Bundestrainer Jürgen Klopp.
Bundestrainer Jürgen Klopp.
Foto: Christian Charisius/dpa

Der Bundestrainer trifft nach seinem Mega-Casting ein paar pragmatische Entscheidungen. Symbolisch dafür steht die Berufung von Niclas Füllkrug.

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Die Frage ist natürlich: Was hatte man erwartet? Hätte Jürgen Klopp nach seinem aufsehenerregenden Experiment mit 44 Nationalspielern ein aufsehenerregendes Experiment mit 23 Nationalspielern folgen lassen sollen? Hätte er, nachdem er für seine ersten Partien Mika Baur und Vitaly Janelt im schottischen Regen und im englischen Nebel aufgetrieben hatte, weitere Expeditionen in kaum erforschtes Gebiet unternehmen sollen?

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Von Frank Hellmann

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