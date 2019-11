Ein kleines bisschen hat sich Jürgen Klopp doch locken lassen, als es im Vorlauf auf das Super-Riesen-Mega-Duell am Sonntag zwischen Liverpool und ManCity um die Gepflogenheiten auf dem Fußballfeld ging. Pep Guardiola, sein Widersacher und Schäkerfreund, hatte über Klopps Stürmer Sadio Mané ein paar verbale Nickligkeiten in die Welt gesetzt. Sein Versuch, das größtmögliche Duell auf der Insel vorab anzuheizen, war gelungen. Es reichten ein paar Sätze, in denen er nach dem vergangenen Spieltag den Angreifer aus dem Senegal dezent der Schauspielerei bezichtigte.

Kontaktarme Purzelsucht ist in England so gerne gesehen wie alkoholfreie Pints, deshalb saß Guardiolas Spitze: "Manchmal macht er Schwalben, manchmal hat er das Talent, unglaubliche Tore in der letzten Minute zu erzielen", zündelte der Katalane Richtung Mané, der zuletzt tatsächlich einmal Gelb sah, weil er gegen Aston Villa etwas zu auffällig dahinsank. Jürgen Klopp antwortete prompt, er finde solche Vorwürfe "nicht besonders nett, um ehrlich zu sein", und dann schickte er Guardiola noch einen Gruß, der in eine ähnliche Kerbe schlug. "Ich verspreche, nicht die taktischen Fouls zu erwähnen." Ein Satz voller Ironie, den Return über so manch absichtlichen Zupfer in der Rückwärtsbewegung bei City konnte er sich nicht verkneifen.

Man muss diese Frotzeleien nicht überbewerten, die gehören vor solch bedeutsamen Partien samt medialem Hochfahren dazu. Trotzdem liefern sie Einblicke in die Angespanntheit der beiden Trainer vor dem Showdown am Sonntagabend (17.30 Uhr, Liveticker SZ.de). Klopp gegen Guardiola, dieser Schwergewichtsfight der Emotionsmenschen, elektrisiert die Premier League und es wäre ja schade, wenn vorab gar nichts los wäre. Insbesondere für den Gäste-Trainer aus Manchester ist die Lage verzwickt, denn City hat sich mit einigen Schlampigkeiten zu Saisonbeginn in eine gewisse Schieflage manövriert. Sechs Punkte liegt der Meister bereits hinter Liverpool, das seinerseits so wirkt, als wolle es schlicht alle Spiele dieser Saison gewinnen.

31 Punkte aus elf Partien hat Klopp mit seiner Elf geholt, es sind beeindruckende Zahlen. Besser geht ja kaum. Aber eine ähnliche Ausbeute erreichte man auch in der Vor-Saison - und trotzdem reichte es gegen Guardiolas 98-Punkte-City nicht zur Meisterschaft. Mittlerweile haben die "Reds" saisonübergeifend seit 28 Ligaspielen nicht mehr verloren. Die letzte Niederlage gab es am 3. Januar, damals kostete ein 1:2 bei ManCity Klopp vermutlich den Titel. An der Anfield Road ist Liverpool in der Liga gar seit dem 23. April 2017 unbesiegt. Kein Wunder, dass Klopps Klub derzeit über den Dingen schwebt. "Wir müssen unser bestes Spiel spielen. Jeder im Stadion muss in absoluter Topform sein", sagte Klopp mit Blick auf Sonntag und er meinte wirklich ganz Liverpool: "Die Jungs, die die Hot-Dogs verkaufen, müssen in Topform sein."