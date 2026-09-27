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Nations LeagueGriechenland zieht Klopp den Stecker

Lesezeit: 3 Min.

Vieles wäre zum Haareraufen gewesen in diesem Spiel - zum Glück trug Klopp wieder seine neue Nationalmannschafts-Mütze.
Vieles wäre zum Haareraufen gewesen in diesem Spiel - zum Glück trug Klopp wieder seine neue Nationalmannschafts-Mütze.
Kai Pfaffenbach/Reuters

In einer zähen bis langweiligen Partie gelingt Griechenland das entscheidende Tor des Abends. Jürgen Klopp verliert seine Heimpremiere als Bundestrainer.

Von Martin Schneider

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Was haben sie in England nicht für schöne Umschreibungen für den Fußballstil von Jürgen Klopp gefunden. Vollgas-Fußball wurde zu Full-Throttle-Football, Freunde der Gitarrenriffs sagten Heavy-Metal-Fußball zu Klopps Gegenpressing-Feuerwerk. Organisiertes Chaos wurde zu purem Chaos, Starkstrom musste auch manchmal als Metapher herhalten. Und nun, nach diesem 0:1 gegen Griechenland am zweiten Nations-League-Spieltag in Augsburg weiß man: Jürgen Klopps Fußball kann auch sehr langweilig sein.

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