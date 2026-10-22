Die Personalie Niclas Füllkrug zeigt: Jürgen Klopp zögert mit Zu- und Absagen für seinen Kader – auch wenn er eine klare Tendenz zu haben scheint.

Niclas Füllkrug dürfte sich daran gewöhnt haben, dass sein Name im Zusammenhang mit den ganz Großen des Fußballsports genannt wird. Als er in der vergangenen Rückrunde für die AC Mailand stürmte, war „Fullkrug“, wie er im umlautfreien Italien genannt und geschrieben wurde, in die Ahnenreihe von Marco van Basten und Filippo Inzaghi gerückt worden. Nicht wegen seiner Torquote, sondern weil er deren legendäre Nummer neun auf dem Rücken trug.