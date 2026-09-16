An diesem Donnerstag um 10 Uhr wird Jürgen Klopp, 59, seine Auswahl für die Nations-League-Partien in den Niederlanden (24. September), gegen Griechenland (27. September), gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober) bekannt geben. Die Aufregung ist fast so groß, als ob eine WM oder EM bevorstünde. Was bedeutet es also, falls der WM-Torjäger Deniz Undav, wie vorab berichtet wird, keine Einladung erhalten sollte? Ist dieser Kader schon ein Kader der Festlegungen, welcher Logik folgt er? Geht es um aktuelle Form, um weit in die Zukunft gerichtete Perspektive, oder um alles zusammen? Klopp wird in Frankfurt dazu Stellung nehmen – vorweg aber schon ein paar Schwerpunkte, die sich bereits erkennen lassen.