Jürgen Klopp:The not normal one

The not normal one

Kommentar von Christof Kneer, München

Wenn nun vor dem Finale in der Champions League wieder die Trainer verglichen werden, muss man leider knallhart feststellen: Jürgen Klopp fehlt noch viel. Er hat noch lange nicht erreicht, was Carlo Ancelotti von Real Madrid erreicht hat. Der Trainer Ancelotti hat bereits dreimal die Champions League gewonnen, auch als Spieler hat der Italiener den Heiligen Gral des Klubfußballs schon zweimal in seinen Besitz gebracht. Der Spieler Klopp hingegen konnte gar nix, sauschlecht war der, jedenfalls wenn man den Erzählungen von Klopp folgt. Und noch etwas hat ihm Ancelotti voraus: Er ist immerhin schon mal beim FC Bayern gescheitert, was Klopp nicht von sich behaupten kann.