Je länger diese Pressekonferenz mit mehr Monologen als in „Hamlet“ dauerte, desto klarer wurde, dass der neue Bundestrainer zuletzt einige ungewöhnlich amüsante Unterhaltungen geführt haben muss. Mit Bambasé Conté zum Beispiel.
MeinungBundestrainerKlopps Nominierung ist Ausdruck seiner größten Begabung
Kommentar von Philipp Schneider
Lesezeit: 3 Min.
Nach drei peinlichen Auftritten bei Weltmeisterschaften geht es für die DFB-Elf weniger darum, wer spielt, als darum, wie sie spielt. Genau das war immer Jürgen Klopps Spezialität.
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