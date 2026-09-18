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MeinungBundestrainerKlopps Nominierung ist Ausdruck seiner größten Begabung

Kommentar von Philipp Schneider

Lesezeit: 3 Min.

Brachte den Nominierten Bambasé Conté mit seinem Anruf zwei Minuten zum Lachen: Jürgen Klopp.
Brachte den Nominierten Bambasé Conté mit seinem Anruf zwei Minuten zum Lachen: Jürgen Klopp.
Kai Pfaffenbach/REUTERS

Nach drei peinlichen Auftritten bei Weltmeisterschaften geht es für die DFB-Elf weniger darum, wer spielt, als darum, wie sie spielt. Genau das war immer Jürgen Klopps Spezialität.

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Je länger diese Pressekonferenz mit mehr Monologen als in „Hamlet“ dauerte, desto klarer wurde, dass der neue Bundestrainer zuletzt einige ungewöhnlich amüsante Unterhaltungen geführt haben muss. Mit Bambasé Conté zum Beispiel.

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