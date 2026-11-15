Jürgen Klopp ist ein geborener Improvisationskünstler, am Sonntag war das wieder zu begutachten. Denn sein Auftritt am Vorabend der Nations-League-Partie des DFB gegen die Niederlande vor den Medien war mit einer Reihe von selbstironischen Bemerkungen gespickt, einer kleinen Prise schwarzem Humor, aber auch einer gehörigen Ernsthaftigkeit, als die Stunde es verlangte: als er auf den Machtkampf in der Fifa angesprochen wurde, und er sich für einen Wechsel an der Spitze des Fußballweltverbandes aussprach. „Die Meinung ist einhellig, dass ein Wechsel Sinn machen könnte“, sagte Klopp. Denn: „Ich hätte nicht gedacht, dass es nach Sepp Blatter schlechter werden könnte, aber das hat einer hingekriegt.“ Gemeint war damit Gianni Infantino, seit 2016 Präsident und Gebieter der Fifa.

Klopp verlor auch noch ein paar lobende Worte über den Franzosen Arsène Wenger, für die nun als verworfen geltende Option, dass Wenger es wagen sollte, Infantino herauszufordern. Immerhin waren Wenger und Klopp einst in der englischen Premier League tätig gewesen, Wenger beim FC Arsenal, Klopp beim FC Liverpool. Einer der besten Trainer der Geschichte sei Wenger gewesen, lobte Klopp, und das war nicht der einzige Coach, der am Sonntagabend Hochachtung durch den Bundestrainer erfuhr. Denn auch Xavi Hernández hat es ihm angetan, der Katalane hatte nach der WM 2026 die Niederlande übernommen – und am Freitag ein erstes Meisterstück vollbracht. „Xavi lässt einfach Xavi-Fußball spielen, so einfach lässt sich das sagen“, erklärte Klopp, als er zum 7:0 der Elftal gegen Griechenland sprach. „Das war tatsächlich nicht schlecht, hahaha, was sie da gemacht haben“, lachte Klopp.

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Der Bundestrainer mimte dazu eine Art Hilflosigkeit, die ein wenig klang wie die gespielte Verzweiflung nach einem Champions-League-Spiel Liverpools beim FC Barcelona aus 2019. Liverpool hatte das Hinspiel mit 0:3 verloren, Klopp hatte seine Mannschaft öffentlich kleiner gemacht, als sie war, dann siegte sie im Rückspiel mit 4:0.

Zwar prangen am Berliner Olympiastadion Erinnerungsbanner an die deutschen WM-Titel von 1954, 1974, 1990 und 2014, gleichwohl klang Klopp kleinlaut, als er über die Partie am Montag sprach: „Wir hoffen, dass wir morgen ab und zu den Stock in die Speichen stellen können“, sagte der Bundestrainer. Ernsthaft? Nur das? Nun ja, nicht ganz: „Ich habe das immer geliebt, gegen solche Mannschaften zu spielen, mein Leben lang als Trainer. Wenn jemand gesagt hat, die spielen Fußball, dann ist bei mir sofort die Party losgegangen“, sagte Klopp.

Es steht nicht gar so wenig auf dem Spiel, die Partie hat, wollte man den früheren Bayern-Coach Louis van Gaal paraphrasieren, der Xavi Hernández bei Barca entscheidend förderte, einen Tod-oder-Gladiolen-Charakter. Einerseits kann Deutschlands Nationalteam mit einem Sieg die Gruppe A2 gewinnen. Zurzeit liegt das DFB-Team mit acht Zählern – gleichauf mit Griechenland – drei Punkte hinter Gegner Niederlande. Andererseits kann Deutschland auch noch das Viertelfinale verpassen und müsste dann im Play-off um den Verbleib in der Liga A spielen. Es ist also das erste kleine Endspiel für den Bundestrainer Jürgen Klopp.

Klopp sagt, er beschäftige sich einfach nicht mit dem Negativszenario

„Ich blende das nicht aus“, sagte Klopp, als ihm das Negativszenario an den Horizont gemalt wurde, „ich beschäftige mich einfach nicht damit“. Für den Fall einer Pleite baute er vor: „Die Entwicklung, die wir jetzt eingeleitet haben, steht über allem“, sagte er. Wer etwas Großes gewinnen wolle, müsse einpreisen, dass er auch mal auf die Mütze bekomme. Doch das müsse nicht zwingend am Montag sein, so furchterregend sich das 7:0 der Niederländer vom Freitag lese.

Einerseits hätten die Niederländer einen „sehr lebendigen Fußball gespielt“, andererseits hätten die Griechen aber auch „nicht sonderlich gut verteidigt“. Im Grunde sei Deutschland in den beiden Partien gegen die Griechen (0:1 in Augsburg, 0:0 in Thessaloniki) nicht sehr viel schlechter als die Niederländer, wohl aber ineffizienter gewesen, urteilte Klopp.

Was daraus folgt? Eine Partie, die auch von der Rivalität zweier Fußballnationen leben wird. Es ist das 50. deutsch-niederländische Duell, Klopp wurde damit sozialisiert: Er erinnerte sich am Sonntag an das WM-Finale von 1974 (2:1), an die Schlachten der 1980er und 1990er Jahre; Xavi erlebte sie als Katalane aus der Ferne, ließ sie sich nun aber näher bringen. Kurios, dass beide eine Erinnerung an Berlin-Visten aus 2015 hatten. Xavi bestritt hier das letzte Barça-Spiel seiner Karriere und siegte im Champions-League-Finale gegen Juventus Turin; eine Woche zuvor hatte Klopp mit Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg das DFB-Pokalfinale verloren. „Geile Erinnerung … “, lachte Klopp voller Selbstironie.

Den schwarzen Humor ließ er einem Journalisten angedeihen, der Geburtstag hatte und zu bedenken gab, dass es nie aufhöre mit diesen Geburtstagen. „Doch, das hört auf, irgendwann“, sagte Klopp, und lachte, wie wohl nur ein Bundestrainer Klopp lachen kann.