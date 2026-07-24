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MeinungNeuer BundestrainerKlopp und die Nationalelf, das könnte ein perfektes Match sein – wenn Klopp noch Kloppo ist

Kommentar von Christof Kneer

Lesezeit: 2 Min.

Ein bisschen größer als die vom Verband: Jürgen Klopp wird als neuer Bundestrainer so manchen herausfordern, aber er könnte auch ein großer Gewinn sein.
Ein bisschen größer als die vom Verband: Jürgen Klopp wird als neuer Bundestrainer so manchen herausfordern, aber er könnte auch ein großer Gewinn sein. John Macdougall/AFP

Das gab es in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft noch nie: Der Bundestrainer übernimmt eine Elf, die deutlich kleiner ist als er. Zu Klopps Vita könnte diese Versuchsanordnung passen.

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Die Tatsache, dass Jürgen Klopps neuer Arbeitgeber seinen Sitz in Frankfurt am Main hat, dürfte die Menschen in Mainz glücklich machen. Klopp trennen künftig nur etwa 50 Kilometer von seiner Geburtsstadt Mainz, in der er bestimmt bald wieder vorbeischauen wird. Trotz dieser geografischen Faktenlage könnte es allerdings sein, dass sie in Dortmund und Liverpool immer noch keine Ruhe geben, dass sie weiterhin darauf beharren, ebenfalls die Geburtsstadt von Jürgen Klopp zu sein. Offiziellen Dokumenten lässt sich zwar entnehmen, dass Klopp in Stuttgart geboren wurde, aber hier kann es sich seitens der Behörden eigentlich nur um eine Irreführung handeln.

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Wie wird sich der deutsche Fußball unter Jürgen Klopp als Bundestrainer ändern? Ein Hinweis ist die geplante Berufung seines ehemaligen Dortmunder Lieblingsspielers zum Assistenten.

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