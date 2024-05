Von Michael Neudecker, Liverpool

Es gibt sie zwar schon noch in England, die "doubters", die Zweifler, nicht einmal ein Jürgen Klopp kann ja alle überzeugen. "From doubters to believers", das war eine der Klopp-Phrasen, mit denen er vor achteinhalb Jahren beim FC Liverpool anfing, aus Zweiflern wollte er Glaubende machen, und in den vergangenen Tagen haben sich doch tatsächlich ein paar Fans anderer Mannschaften getraut, an Klopps Vermächtnis zu zweifeln. Sieben Titel in achteinhalb Jahren, ist das nicht zu wenig für einen, der seit vier Monaten wie ein Heiliger gefeiert wird? Aber Nörgler gibt es immer wieder, sie sind sowieso untergegangen an diesem Wochenende, in einem Gefühlsmeer aus Trauer, Wehmut und Beseeltheit.