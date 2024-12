Wladimir Klitschko, seit 2017 Boxer im Ruhestand, erwägt offenbar, noch mal in den Ring zu steigen. Ein Kampf gegen Tyson Fury oder Oleksandr Ussyk in Riad brächte ihm Millionen. Aber selbst der Weltverband hat angeblich Sorgen vor einem unwürdigen Auftritt.

Von Benedikt Warmbrunn

Am Ende hatte Wladimir Klitschko seinen Titel nicht zurückgewonnen, und doch war er gegangen als ein Champion. Er hatte noch einmal einen großen Fight gezeigt, vielleicht sogar den größten seiner Karriere. April 2017, der 41 Jahre alte Klitschko hatte den 14 Jahre jüngeren Anthony Joshua zweimal zu Boden geschlagen, war selbst viermal wieder aufgestanden, es ging hin und her, bis in der elften Runde der Ringrichter den Kampf beendete. IBF-Weltmeister Joshua attackierte Klitschko, aber dieser blieb stehen, immerhin. Klitschko hatte noch einmal den Nervenkitzel, den thrill zurückgebracht ins Schwergewichtsboxen. Knapp vier Monate später beendete er seine Karriere.