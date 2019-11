Jürgen Klinsmann wird als Sohn einer Bäckerfamilie im baden-württembergischen Göppingen geboren. Als er beim Zweitligisten Stuttgarter Kickers, wo er schon in der Jugend gespielt hat, seinen ersten Profivertrag erhält, bestehen die Eltern darauf, dass er zunächst seine Ausbildung in der Bäckerei des Vaters abschließt. 1982 hat er den Gesellenbrief in der Tasche. 1984 wechselt der schnelle und torgefährliche Spieler schließlich in die erste Bundesliga: zum Lokalrivalen VfB Stuttgart. In der ersten Saison erzielt er gleich 15 Treffer, drei Jahre später ist er Torschützenkönig der Liga - und ihm gelingt per Fallrückzieher gegen den FC Bayern das Tor des Jahres (im Bild). Klinsmann wird in die Nationalelf berufen und zum Fußballer des Jahres gekürt. 1989 erreicht er mit dem VfB Stuttgart sogar das Uefa-Pokalfinale, das er allerdings gegen den SSC Neapel verliert.