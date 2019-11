Die Liturgie bei Hertha BSC hat sich geändert - doch die Tendenz der letzten Wochen, sie blieb am Ende gleich. Und das bedeutete am Ende, dass das Trainerdebüt des früheren Bundestrainers Jürgen Klinsmann beim Berliner Bundesligisten in Dissonanzen endete. Denn als (oder: obwohl) sie hinter den bisherigen Tabellen-16. Fortuna Düsseldorf gerutscht waren, hatten sich die Hertha-Profis wie stets vor die Ostkurve gewagt, den Hort der treuesten ihrer Fans.

Dort wurden sie, anders als sonst üblich, mit Schmähungen und dem ein oder anderen Getränk beworfen. "Absteiger!", war noch das druckreifste Wort, das ihnen nach der fünften Niederlage in Serie entgegengeschleudert wurde. "Auf uns kommen sehr arbeitsreiche Wochen zu", lautete das Fazit des neuen Trainers. Sein Dortmunder Kollege Lucien Favre wiederum durfte an alter Wirkungsstätte feststellen, dass sich seine zuletzt als prekär eingeschätzte Situation zumindest für ein paar Tage, womöglich Wochen stabilisierte. Nach der Partie wurde er nicht einmal mehr danach gefragt, was der 2:1-Sieg von Berlin für seine berufliche Perspektive bedeuten könne.

Das lag auch daran, dass auf Klinsmann alle Scheinwerfer ruhten, von Beginn an. Vor Spielbeginn umzingelten ihn, wie nicht anders zu erwarten war, die Fotografen und Kameramänner; überraschenderweise filmte Klinsmann mit dem Handy zurück, was kurioserweise einem Sportausrüster, der mit dem neuen Sponsor der Hertha konkurriert, sehr viel Gratiswerbung einbrachte, weil das Logo auf der Handyhülle prangte. Er habe dieses "nur nach Hause geh'n wir nie" (das ja eigentlich "nur nach Hause geh'n wir nicht" heißt) auf einem Filmchen festhalten wollen, sagte Klinsmann später, die Hertha-Hymne bewege ihn wirklich.

Und vermutlich hatte er auch den höflichen Applaus mitbekommen, der ihn empfing - kurz nachdem die Hertha-Fans seinem Vorgänger Ante Covic Dankbarkeit und Respekt gezeigt hatten, mit Sprechchören und einem Transparent; "Covic bleibt Herthaner!", war darauf zu lesen. Überhaupt, die Transparente: Da wurde einmal Manager Michael Preetz attackiert ("10 Jahre - 12 Trainer - ein Verantwortlicher"), auf einem anderen Banner wurde der Einfluss des neuen Großinverstors Lars Windhorst hinterfragt, mit melodramatischen Anklängen. "Die Entscheidungsgewalt des Vereins - im Windhorst verweht", war darauf zu lesen. Der Investor war auch im Stadion, zwei Hemdknöpfe unter dem Mantel geöffnet.

Es war dann doch verblüffend, wie nah die Hertha am eigenen Bild der vergangenen Wochen war

Ebendieser Windhorst, der für 224 Millionen Euro die Hälfte der Anteile der Profiabteilung Herthas übernommen hat, hatte Klinsmann zunächst als Aufsichtsrat installiert, wegen der sportlichen Talfahrt aber wurde der Schwabe als Coach in die Pflicht genommen. Seit Mittwoch kommandiert er ein Funktionsteam, das die Fußball-Lehrer Alexander Nouri und Markus Feldhoff, Konditionstrainer Werner Leuthard, Bundestorwarttrainer Andreas Köpke und "Performance-Manager" Arne Friedrich umfasst. Mit ihnen konnte er vor der Partie gegen die Dortmunder gerade einmal drei Trainingseinheiten leiten. Man musste, anders gesprochen, nicht damit rechnen, dass die Hertha so aufspielt wie die Máquina von River Plate der 40er Jahre, die Mönchengladbacher Borussia der 70er oder auch nur die deutsche Nationalmannschaft der Klinsmann-Ära. Aber es war dann doch verblüffend, wie nah die Hertha am eigenen Bild der vergangenen Wochen war. Wie sehr sie also, wiederum anders gesprochen, ein vollbesetztes Haus enttäuschte.