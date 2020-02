DFB-Direktor Oliver Bierhoff kann den Rücktritt seines langjährigen Weggefährten Jürgen Klinsmann als Trainer von Hertha BSC nur schwer nachvollziehen. "Ich war auch überrascht, auch wenn er angedeutet hatte, dass ihm ein paar Situationen nicht so gefallen. Ich kann es mir nur mit einem kleinen Blackout erklären, sehr kurzfristig gedacht", sagte Bierhoff am Rande einer Veranstaltung im Dortmunder Fußballmuseum. Der ehemalige Bundestrainer Klinsmann hatte sein Amt überraschend nach nur 76 Tagen aufgegeben. "Mir tut das unglaublich leid, weil man gesehen hat, welche Energie er in Berlin in Bewegung gesetzt hat", sagte Bierhoff. "Ich weiß, dass Jürgen sehr ehrgeizig ist und klare Vorstellungen hat."

Bierhoff begrüßte an gleicher Stelle die Europacup-Sperre gegen ManCity: "Wenn du Regeln aufstellst, musst du sie auch konsequent umsetzen. Wir müssen uns zum Wohle des Fußballs einsetzen."