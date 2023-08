Von Nadine Regel, Bern

Nach dem Halbfinale ließ sie das Publikum sprachlos zurück. Janja Garnbret hatte alle vier Boulder in jeweils weniger als einer Minute gelöst. Bei jedem ihrer ersten Versuche, im sogenannten Flash, hatte sie all die Kletterprobleme gemeistert, bei denen sich vorher ihre Mitstreiterinnen so schwer getan hatten. Im Interview später bezeichnete sie diese kniffligen Stellen als "zu leicht". Auch beim Finale der Weltmeisterschaft im Bouldern, also dem Klettern in Absprunghöhe, begeisterte Garnbret die Zuschauer in der gut gefüllten Postarena in Bern. Auch hier flashte sie alle vier Boulder, als Einzige unter den sechs Finalistinnen.