Klettern bei Olympia:Die Wunderkinder übernehmen

Von Vivien Timmler, Berlin

Stellen Sie sich vor, Sie werden Olympiasieger – und bekommen es nicht mit. So ging es dem Briten Toby Roberts am Freitag. Er war gerade erst geklettert, die Unterarme noch verhärtet von der Anstrengung, jetzt unterhielt er sich mit Alberto Gines Lopez, dem Olympiasieger von 2021. In der Wand hing gerade noch der Topfavorit Sorato Anraku, Spitzname „Sticky Sorato“, vier Griffe war er entfernt von der Goldmedaille. Anraku hat seinen Spitznamen, weil seine Hände regelrecht an den Klettergriffen kleben, und es rechnete niemand damit, dass sie es ausgerechnet diesmal nicht tun würden.