Von Nadine Regel

Rituale helfen bei Wettkämpfen, mit Stress umzugehen. Der Weltklasse-Kletterer Adam Ondra bringt zum Beispiel eine Auswahl von Kletterschuhen mit an die Wand, um sich für jegliche Route zu wappnen. Andere hören Musik bis kurz vor Wettbewerbsbeginn, um völlig bei sich zu sein. Wieder andere tauchen ihre Hände in weißes Magnesia-Pulver, was das Schwitzen der Hände vermindert - und klopfen sich die Rückstände an der Hose ab. Unbewusst, ritualisiert. Es signalisiert dem Kopf und Körper: Jetzt geht es los!