Von Nadine Regel

Seine Olympiateilnahme entscheidet sich am ersten Boulder. Sorato Anraku klettert die beiden Zonen souverän, doch den Griff ganz oben in der Route, der eine extreme Physis verlangt, den berührt er nur. Damit jedoch die Route im Bouldern, also das Klettern in Absprunghöhe, als Top gewertet wird, müsste der Japaner den Ausstiegsgriff mehrere Sekunden kontrolliert halten. Im Finale der neuen Olympischen Kombination aus Bouldern und Lead bei der Kletter-WM in Bern schrammt er damit knapp am Podest vorbei und auch an der Qualifikation für Olympia.