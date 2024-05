Eine Essstörung spielt sich im Kopf ab. Das hat Nuria Brockfeld in den vergangenen Monaten in der psychosomatischen Klinik verstanden. Im November vergangenen Jahres verkündete sie in den sozialen Medien das Ende ihrer Karriere als Speed-Kletterin. Zu dem Zeitpunkt ging es ihr so schlecht, dass sie nicht mehr trainieren konnte. 15 Kilogramm hatte sie abgenommen, ihr Puls lag bei 32, sie hatte sich von ihren Mitmenschen isoliert.

Das Thema Essstörungen, insbesondere das relative Energiedefizit im Sport, kurz RED-S, hat da schon große Wellen geschlagen, bekannte Athleten, Wissenschaftlerinnen und Ärzte schlugen Alarm: Der Weltverband solle endlich verbindliche Regeln festzurren, um das Thema Essstörungen ganzheitlich anzugehen. Mittlerweile hat die IFSC reagiert - und im vergangenen Februar neue Richtlinien vorgelegt, nur Wochen vor den letzten zwei Qualifikationswettkämpfen zuletzt in Shanghai sowie im Juni in Budapest, bevor in Paris die Olympischen Spiele anbrechen. Für Nuria Brockfeld kommt das zu spät.

Hinter RED-S, auf Englisch "Relative Energy Deficiency in Sports", verbirgt sich eine tückische Erkrankung. Betroffene nehmen so wenig Nahrung auf, dass nach Abzug des Bedarfs durch Sport nicht mehr genug Energie für den Erhalt grundlegender physiologischer Prozesse übrig bleibt. Funktionen wie Reproduktion und Wachstum werden unterdrückt. Direkte Folgen: Unfruchtbarkeit, Osteoporose, Depressionen, Kraftlosigkeit, in schlimmster Konsequenz: der Tod. Klettern als Gravitationssportart ist zugleich prädestiniert dafür, dass Athleten sich mithilfe Gewichtsreduzierung optimieren - und potenziell gefährden.

Bisher fehlte ein umfassendes Reglement, das Athletinnen und Athleten vor Wettkämpfen auf ihre Gesundheit überprüft. Bis zum vergangenen Februar. Mit den neuen Richtlinien, sagte Marco Scolaris, Präsident der IFSC, positioniere sich der IFSC federführend gegen RED-S. Tatsächlich scheint bisher kein internationaler Verband einer anderen gewichtssensiblen Sportart dieses Thema so umfassend angegangen zu sein, wenn auch erst nach großem Druck.

Die neuen Richtlinien beinhalten einen mehrstufigen Filter, um Gefährdungen früh zu erkennen. Alle Athletinnen und Athleten erhalten je zwei Fragebögen, einen geschlechtsspezifischen und einen allgemeinen, der das Ernährungsverhalten abfragt. Diese Angaben sowie Gesundheitsdaten wie der BMI, der das Verhältnis von Körpergröße zu Gewicht abbildet, die Herzfrequenz sowie der Blutdruck bilden die Grundlage für ein individuelles RED-S-Gesundheitszertifikat. Sind alle Daten unauffällig, gibt es grünes Licht für die Wettkampfsaison. Diese Sportler überprüft der IFSC erst wieder einen Tag vor dem Wettkampf, stichprobenartig. Sind die Fragebögen auffällig, müssen die nationalen Verbände Daten wie die Knochendichte, Cholesterin und Schilddrüsenwerte nachreichen. Danach gibt ein Gremium des Weltverbands eine Gefährdungseinschätzung ab.

"Wir als Verband sind in der Verantwortung, dass unsere Athleten gesund sind"

Je nach Schwere der Auffälligkeiten stuft das IFSC-System Betroffene in eine gelbe, orange oder rote Beobachtungsgruppe ein. Gelb bedeutet, dass die Athleten beobachtet werden und Unterstützung durch die nationalen Verbände erhalten, zugleich trainieren dürfen. Stellt sich die Gesundheitssituation als stark bedenklich dar, erhält die Athletin eine Schutzsperre. Heißt: keinen Wettkampfdruck mehr, höchstens kontrolliertes Training, gezielte Gewichtszunahme.

Solch ein Netz hätte Nuria Brockfeld vielleicht geholfen. Ihr Verhältnis zu ihrem Sport war bis zuletzt ein ambivalentes: Man ist gut in der Sache, erhält viel Zuspruch, ist erfolgreich, sagt sie bei einem Telefoninterview. Zugleich habe sie sich in einer "Bubble" gefangen gefühlt, fremdbestimmt: "Ich habe nicht die Option gesehen, dass ich auch aufhören kann", sagt sie. Im Nachhinein sei die Essstörung für sie auch ein Weg raus aus dem Sport gewesen. Damals wusste sie nicht, wem sie sich neben ihrem Trainer und Betreuern am Kölner Sportinternat hätte anvertrauen können.

Der Deutsche Alpenverein (DAV), der hierzulande als Dachverband für die junge olympische Sportart fungiert, betont auf Anfrage, dass er sich weiter mit Nuria Brockfeld austausche und sehr um eine Evaluation bemüht sei. "RED-S ist ein sehr komplexes Phänomen", sagt Nico Schlickum, Bundestrainer mit Schwerpunkt Bildung und Wissenschaft im DAV. Er koordiniert auch die Arbeitsgruppe "Sport und Gesundheit". Darin tauschen sich Ernährungsberater, Ärzte, Psychologen, Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler aus, entwickelten vor zwei Jahren ein Präventionskonzept zu RED-S. Das implementierte der Verband allerdings erst während der Saison 2023. Es sei davon auszugehen, sagt Schlickum, dass die ersten Auffälligkeiten bei Nuria Brockfeld früher auftraten.

Heute erhebt der DAV diverse Daten und schaut mit Ärzten auf Unregelmäßigkeiten, bietet psychologische Beratungen und Ernährungsberatungen an, letztere schon im Nachwuchs. Über den Vorstoß der IFSC ist Schlickum froh, zugleich sagt er: "Wir als Verband sind in der Verantwortung, dass unsere Athleten gesund sind."

Auch Nuria Brockfeld findet die IFSC-Regeln gut, sie müssten aber strikt umgesetzt werden - dass die Angaben von Athleten in den Fragebögen kurz vor dem Wettkampftag etwa überprüft und im Zweifel sanktioniert werden. Noch besser sei es, Probleme früh zu erkennen, denn wer einmal in der Abwärtsspirale gefangen sei, werde durch einen Wettkampfbann womöglich nicht mehr erreicht: "Wozu essen, wenn man eh keinen Sport mehr machen kann?", sagt Brockfeld. Bei ihr fing es schleichend an, mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber im November 2022. Sie nahm ab, kletterte besser, erhielt Zuspruch - und dachte: "Je weniger ich wiege, umso erfolgreicher bin ich."

Essen ist noch immer ein schwieriges Thema für sie, obwohl sie durch ihren Klinikaufenthalt bereits zehn Kilo zugenommen habe. Morgens gibt es drei Brötchen, täglich muss sie 40 Gramm Butter essen. "Zu sehen, wie viel der Körper braucht, um zuzunehmen, beruhigt auch", sagt Brockfeld. Sport darf sie erst wieder machen, wenn sie einen BMI von 18 erreicht hat.

Zum Abschied appelliert sie an die Kletterszene: "Sich Hilfe zu suchen, ist keine Schwäche." Sie selbst hofft, dass sie künftig "hoffentlich die Essstörung loslassen" kann. Ein neues Ziel hat sie schon: Sie will hauptberuflich als Trainerin im Kletter-Nachwuchskader in Nordrhein-Westfalen arbeiten - und dabei auch verhindern, dass es jemandem einmal genauso ergeht wie ihr.