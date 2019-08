11. August 2019, 18:31 Uhr Kletter-WM Hönig verpasst Halbfinale

Bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Japan hat das deutsche Team einen unglücklichen Start erlebt. In der Qualifikation der Disziplin Bouldern, dem Klettern ohne Seil in Absprunghöhe, verpasste Afra Hönig am Sonntag als 21. den Einzug ins Halbfinale der besten 20 nur knapp. Die Sportlerin aus Landshut ist die einzige weibliche Athletin des Deutschen Alpenvereins bei der WM in Hachioji, bei der die ersten Startplatze für Olympia vergeben werden. Die Männer mit den aussichtsreichen Startern Jan Hojer (Köln) und Alexander Megos (Erlangen) beginnen am Montag mit ihrer Boulder-Qualifikation. Nach den Finals am Dienstag folgen als weitere Einzeldisziplinen das Lead-, also Schwierigkeitsklettern mit Seil, und danach das Speedklettern. Den Abschluss der WM bildet der Kombinationswettkampf, bei der sich die besten sieben Athleten ihre Tickets für die Spiele 2020 in Tokio sichern.