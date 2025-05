Fußball -Nationalspieler Tim Kleindienst fällt mit einer Knieverletzung mehrere Monate aus und verpasst damit auch das Final Four der Nations League im Juni. Das gab Borussia Mönchengladbachs Sportchef Roland Virkus nach dem letzten Saisonspiel gegen den VfL Wolfsburg (0:1) bekannt. „Tim hat sich während des Bayern-Spiels das Knie verdreht, der Meniskus ist beteiligt. Er muss sich in der nächsten Woche einer Operation im Knie unterziehen, er wird mehrere Monate ausfallen“, sagte Virkus.

Kleindienst hat in der abgelaufenen Saison 16 Bundesliga-Tore für die Borussia erzielt und auch in der Nationalmannschaft überzeugt. „Wir alle kennen die Wichtigkeit von Tim. Jetzt gilt es, ihn zu unterstützen, dass er so schnell wie möglich wieder fit wird“, sagte Gladbachs Trainer Gerardo Seoane. Ohne Kleindienst war die Borussia, Anfang April als Fünfter noch in Champions-League-Reichweite, gegen Wolfsburg zum siebten Mal nacheinander ohne Sieg geblieben. In der Abschlusstabelle mussten sich die Gladbacher am Ende mit Rang zehn begnügen. Zuletzt gab es allerdings auch immer wieder Berichte, wonach Kleindienst im Visier größerer Klubs sei, die ihn im Sommer gerne verpflichten würden; dieses Thema dürfte sich durch die Verletzung erstmal erledigt haben.

Für die Finalspiele der Nations League (4. Juni/8. Juni) dürfte Bundestrainer Julian Nagelsmann im Sturm nun mit dem Mainzer Jonathan Burkardt und dem Stuttgarter Deniz Undav planen. Auch könnte Kai Havertz (FC Arsenal) nach überstandener Oberschenkelverletzung wieder zum Kader zählen. Offen ist noch, ob der Stuttgarter Angreifer Nick Woltemade wie geplant zur U21-EM fährt oder angesichts der Umstände ins A-Team aufrückt.