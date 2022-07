Von Sebastian Leisgang

Rachid Azzouzi ist in Fés/Marokko geboren und später in der Nähe von Aachen/Deutschland aufgewachsen. Er hat nicht nur für Vereine wie den MSV Duisburg und Fortuna Köln gespielt und später als Manager bei Fortuna Düsseldorf und dem FC St. Pauli gearbeitet - Azzouzi, 51, hat sich sogar schon mal um einen Verein aus der chinesischen Stadt Chongqing verdient gemacht.

Dieter Hecking ist in Castrop-Rauxel/Nordrhein-Westfalen geboren und später in der Nähe von Hannover/Niedersachsen sesshaft geworden. Er hat nicht nur für Vereine wie Borussia Mönchengladbach und Hessen Kassel gespielt und später als Trainer beim VfB Lübeck und VfL Wolfsburg gearbeitet - Hecking, 57, hat sich sogar schon mal um einen Verein aus der deutschen Stadt Verl verdient gemacht.

Ach ja, übrigens: Heute ist Rachid Azzouzi ein waschechter Fürther und Dieter Hecking ein waschechter Nürnberger.

Ja, die Vereinsoberen der SpVgg Greuther Fürth und des 1. FC Nürnberg haben schon eine Menge erlebt. Aber nein, erklären muss man ihnen auch beim schlechtesten Willen nicht, welches Gewicht dieses Spiel hat: Der Club empfängt das Kleeblatt, der FCN gegen die SpVgg, das 269. Frankenderby - eine Zahl, die im Grunde schon genügt, um sich der Bedeutung dieses Duells bewusst zu werden.

Nürnberg und Fürth eint das Gefühl, dass im ersten Spiel mehr drin gewesen wäre

"In 34 Spielen kann man 102 Punkte holen. Und wenn man es nüchtern betrachtet, geht es in diesem einen Spiel nur um drei Punkte", sagt Azzouzi zwar. Er weiß aber, dass höchstens die Menschen in Duisburg oder in Düsseldorf das Frankenderby nüchtern betrachten - nicht aber in Nürnberg oder Fürth.

Hundert Prozent Prestige, zwei ambitionierte Teams und nur 14 Kilometer, die zwischen den beiden Stadien liegen: Wenn der Club auf die Spielvereinigung trifft, wird nicht einfach nur die Frage nach Gewinner und Verlierer verhandelt. "Jeder weiß um die Bedeutung des Spiels", sagt auch Azzouzi, "ein Sieg gibt immer einen Push - ein Derbysieg gibt aber einen noch größeren Push." Dass Fürths Geschäftsführer weiß, wovon er spricht, zeigen die vergangenen Derby-Resultate. Vier Auswärtssiege nacheinander: Wenn die Spielvereinigung nach Nürnberg fährt, kommt sie in aller Regel nicht nur in den Genuss von Drei im Weggla (fränkisch für: Brötchen), sondern auch in den Genuss von einem Dreier im Gebägg (fränkisch für: Gepäck).

"Die Statistik haben wir uns erarbeitet", sagt Azzouzi, stellt dann aber klar: "Es geht nicht darum, über Vergangenes zu sinnieren, sondern darum, das besser zu machen, was wir gegen Kiel nicht so gut gemacht haben." Trotz 24:4 Torschüssen musste sich Fürth zum Saisonauftakt mit einem 2:2 anfreunden. Der Club ging beim 2:3 auf St. Pauli sogar leer aus und haderte im Nachgang mit einem unberechtigten Elfmeter.

Vor dem Derby eint Nürnberg und Fürth also das Gefühl, dass im ersten Spiel mehr drin gewesen wäre. Nun steigt das direkte Duell, der Club empfängt das Kleeblatt, der FCN gegen die SpVgg, das 269. Frankenderby.