Trotz zweier Siege sucht das DFB-Team bei der Fußball-EM noch nach der Turnierform. Eine Erkenntnis steht fest: Das deutsche Spiel braucht das Tempo und die Ideen von Jule Brand und Klara Bühl.

Von Anna Dreher, Zürich

Zwei Spiele, zwei Siege. Das klingt erst mal zufriedenstellend zum Start in eine Fußball-Europameisterschaft. An den Resultaten ist auch nichts auszusetzen, auf ein 2:0 gegen Polen folgte ein 2:1 gegen Dänemark. Aber die Zahlen erzählen eben nicht die ganze Geschichte. Die ersten Kapitel des neuen Turnierbands hat das deutsche Nationalteam mit unruhiger Handschrift verfasst, immer wieder schlichen sich Fehler ein und so manch guter Gedanke führte ins Nirgendwo. Richtig flüssig las sich das nicht, auch dem Bundestrainer ging das so.