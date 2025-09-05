Nationalspielerin Klara Bühl spricht zum Bundesligastart über ihre Erwartungen an die neue Saison. Sie erklärt, welche Schlüsse das DFB-Team aus der Fußball-EM ziehen sollte - und erzählt, warum sie beim FC Bayern geblieben ist.

Interview von Anna Dreher

Ihren ersten Titel in dieser Saison haben die Fußballerinnen des FC Bayern beim 4:2 im Supercup gegen den VfL Wolfsburg bereits erobert. Und auch wenn betont wurde, dass dieses eine Spiel nichts bedeuten muss, so ließ sich doch erahnen, dass die Münchnerinnen in der Bundesliga und im DFB-Pokal dominieren dürften. Ihr Auftakt wird in jedem Fall groß: Diesen Samstag (17.45 Uhr, ARD) starten die Titelverteidigerinnen in der Allianz-Arena gegen Bayer Leverkusen vor mehr als 50 000 Zuschauern.