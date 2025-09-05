Ihren ersten Titel in dieser Saison haben die Fußballerinnen des FC Bayern beim 4:2 im Supercup gegen den VfL Wolfsburg bereits erobert. Und auch wenn betont wurde, dass dieses eine Spiel nichts bedeuten muss, so ließ sich doch erahnen, dass die Münchnerinnen in der Bundesliga und im DFB-Pokal dominieren dürften. Ihr Auftakt wird in jedem Fall groß: Diesen Samstag (17.45 Uhr, ARD) starten die Titelverteidigerinnen in der Allianz-Arena gegen Bayer Leverkusen vor mehr als 50 000 Zuschauern.
Klara Bühl im Interview„Ich stecke in einer spannenden Phase“
Nationalspielerin Klara Bühl spricht zum Bundesligastart über ihre Erwartungen an die neue Saison. Sie erklärt, welche Schlüsse das DFB-Team aus der Fußball-EM ziehen sollte - und erzählt, warum sie beim FC Bayern geblieben ist.
Interview von Anna Dreher
Lena Oberdorf beim FC Bayern:Ein 410 Tage langer Weg zurück
Beim Supercup-Sieg der Fußballerinnen des FC Bayern feiert Deutschlands beste Mittelfeldspielerin ihr Comeback nach langer Verletzungspause. Ihr Knie hält, ihre Rolle könnte sich wandeln.
