Die Synchronschwimmerin Klara Bleyer hatte sich ein überirdisches Programm für ihre Solo-Kür ausgesucht: Der Weltraum war ihr Thema, der rote Faden also, der sich durch ihre Aufführung zog – samt aufregender Reise einer Astronautin zu den Sternen. Nach den Sternen griff Bleyer, die 21-jährige Bochumerin, dann tatsächlich im Becken von Madeiras Hauptstadt Funchal: Als erste Deutsche überhaupt gewann sie am Dienstag EM-Gold im Solo, mit einer fast fehlerfreien, ausdrucksstarken Kür. Für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) war es erst der zweite EM-Titel in der Geschichte seiner Sparte Synchronschwimmen . Im vergangenen Jahr in Belgrad hatte das Team Gold gewonnen – mit Klara Bleyer.

Am Mittwoch gab es dann die nächste Erfolgsmeldung von der Blumeninsel: Bleyer sicherte im Duett mit Amélie Blumenthal Haz auch noch Bronze. Der Sport, der Ballett, Turnen, Gymnastik, Tanzen, Tauchen und Schwimmen verbindet und als einer der anspruchsvollsten weltweit gilt, erlebt hierzulande auf Spitzenniveau also ein unvergleichliches Hoch. Es fußt auch auf der Arbeit am Olympia-Stützpunkt in Bochum, mit Heim-Trainerin Stella Mukhamedova. Frühere Grabenkämpfe, die man sich auch auf Funktionärsebene mit anderen Stützpunkten wie Flensburg oder München geliefert hat, scheinen inzwischen befriedet zu sein.

Bleyers Problem, und nicht nur ihres: Das deutsche Synchronschwimm-Team droht die Weltmeisterschaften in Singapur im Juli zu verpassen – aus Kostengründen. Jedenfalls verwies der DSV im selben Atemzug, in dem er Bleyers Erfolge würdigte, auf eine dringend benötigte Spendenaktion, um den Aktiven die teuren Flüge, Unterkünfte und die Vorbereitung zu ermöglichen. 65 000 Euro koste die Reise nach Südostasien, aus Bundesmitteln flössen aber nur 40 000 Euro. Den Rest? Dürfen die Aktiven – allesamt Schülerinnen oder Studierende – aus eigener Tasche bezahlen.

Dies ist ein ziemliches Armutszeugnis für den deutschen Sport, aber geradezu typisch für jene Disziplinen, die nur alle vier Jahre bei den Olympischen Spielen kurz auftauchen, um dann wieder schnell unter die Aufmerksamkeitsschwelle abzutauchen. Bilder gab es von der EM in Funchal jedenfalls fast keine, geschweige denn eine Fernsehübertragung. Synchronschwimmen fristet seit vielen Jahren hierzulande ein Schattendasein, in der öffentlichen Wahrnehmung ohnehin, aber auch im DSV selbst. Man stelle sich nur vor, Schwimm-Olympiasieger wie Lukas Märtens oder Florian Wellbrock müssten Crowdfunding betreiben, um ihren Flug zur WM nach Singapur leisten zu können: undenkbar.

Von den Bundeszuwendungen fürs Schwimmen – 6,04 Millionen Euro im Jahr 2024, nur die Leichtathletik und der Radsport wurden im olympischen Sommersport großzügiger alimentiert – kommt nur ein Bruchteil im Synchronschwimmen an; einen Bundesstützpunkt gibt es nicht. Es ist die Aufgabe des DSV, hier bessere Strukturen zu schaffen, um noch weitaus mehr Talente wie Bleyer zu fördern.

Die größte Aufmerksamkeit erhielt das Synchronschwimmen zuletzt allenfalls im Zuge von Geschlechterdebatten, wie 2015, als Männer bei der WM in Kasan zum ersten Mal überhaupt beim Synchronschwimmen mitmachen durften. Oder 2024 in Paris, als Männer erstmals bei Olympischen Spielen antreten durften, es dann aber keinen gab, der antreten wollte. Oder bei Dramen, wie im Sommer 2022, als die US-Amerikanerin Anita Alvarez bei der WM in Budapest im Wasser kollabierte, bewusstlos auf den Grund sank und schließlich von ihrer Trainerin gerettet wurde.

So gesehen ist Bleyer und dem Team zu wünschen, dass sie ihre Reise zur WM nach Singapur doch noch finanziert bekommen und nicht selbst zahlen müssen. Und dass sie sich 2028 für die Olympischen Spiele qualifizieren, auch um mehr Fördergelder einzusammeln. Es wäre in weiterer Meilenstein: Die letzten deutschen Synchronschwimmerinnen bei Sommerspielen waren Monika Müller und Margit Schreib – 1992 in Barcelona.