Die Synchronschwimmerin Klara Bleyer hatte sich ein überirdisches Programm für ihre Solo-Kür ausgesucht: Der Weltraum war ihr Thema, der rote Faden also, der sich durch ihre Aufführung zog – samt aufregender Reise einer Astronautin zu den Sternen. Nach den Sternen griff Bleyer, die 21-jährige Bochumerin, dann tatsächlich im Becken von Madeiras Hauptstadt Funchal: Als erste Deutsche überhaupt gewann sie am Dienstag EM-Gold im Solo, mit einer fast fehlerfreien, ausdrucksstarken Kür. Für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) war es erst der zweite EM-Titel in der Geschichte seiner Sparte Synchronschwimmen. Im vergangenen Jahr in Belgrad hatte das Team Gold gewonnen – mit Klara Bleyer.