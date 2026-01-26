Wirklich überraschend sind deutsche Überraschungen in Kitzbühel eigentlich nicht. Thomas Dreßens Abfahrtssieg 2018, Josef Ferstls Super-G-Sieg 2019, mehrere Top-10-Platzierungen zwischendrin, die deutschen Skifahrer mögen die Streif. Man hätte das ganze Thema, das nach den Hahnenkamm-Rennen zu einem regen Austausch zwischen verschiedenen Institutionen führte, also kommen sehen können.
Luis Vogt knackt auf der Streif die Olympianorm – allerdings nach der Nominierungsfrist. Bekommt er über ein Hintertürchen doch noch einen Platz? Kurze Antwort: Es ist kompliziert.
Von Felix Haselsteiner und Mads Poschardt
