Der Dritte herzt den Fünften: Felix Neureuther (links) und Linus Straßer nach ihren Top-Ergebnissen beim Slalom in Schladming am 27. Januar 2015.

Kommentar von Korbinian Eisenberger

Im Moment des Sieges zeigt sich bisweilen das Wesen eines Menschen, es lässt Hinweise auf die Art und Weise zu, wie einer durchs Leben geht. Oder über den Schnee. Als der Skirennläufer Linus Straßer gerade den Slalom von Kitzbühel gewonnen hatte, den prestigeträchtigsten Titel dieses Winters und den größten sportlichen Vermerk in seiner Vita, sprang er nicht auf die schneebedeckte Werbebande wie tags zuvor Abfahrtssieger Sarrazin. Straßer lief auch nicht - er ging, mehr in sich gekehrt, über das Schneefeld am Fuße des Ganslernhangs. Er schloss kurz die Augen, für einige Sekunden wirkte er ganz bei sich. Und sehr wahrscheinlich ist genau das sein Rezept: dass er bei sich ist und nicht ein anderer sein will.