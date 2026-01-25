Wo wohl diese zehn Hundertstelsekunden liegen, die Marco Odermatts Wochenende bestimmt haben? Am Sonntagmorgen, während drüben am Ganslernhang der Slalom läuft, liegt das Zielgelände der zwei Speed-Disziplinen fast leer da, die Zäune und Werbebanden sind schon abgebaut. Übrig bleiben nur die Reste der Feier am Vorabend. Eine Spurensuche zwischen zerquetschten Bierdosen im Schnee ist unterdessen nicht allzu ergiebig. Odermatts Hundertstelsekunden wären wohl nur weiter oben am Berg zu finden, sowohl die drei aus dem Super-G am Freitag, die den Sieg bedeuteten, als auch die sieben aus der Abfahrt, die ihm die Niederlage brachten. Wenn überhaupt, denn: Das Schicksal liegt nicht unter Bierdosen.