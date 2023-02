Trifft als gebürtiger Pariser in wichtigen Spielen gegen Paris: Kingsley Coman.

Von Sebastian Fischer, Paris

Diesmal dachte er wahrscheinlich direkt an seinen Freund, dessen Befinden er vor zweieinhalb Jahren noch hintangestellt hatte, jedenfalls für ein paar Sekunden. Es gibt vom Abend des 23. August 2020 schließlich Bilder, die ihn zweifelsohne beim Jubeln zeigen, die Hände zu Fäusten geballt, nach dem bislang wichtigsten Treffer seiner Karriere, als er das 1:0 zum Champions-League-Sieg für den FC Bayern gegen Paris Saint-Germain schoss. "Mein Herz gehört dem FC Bayern zu einhundert Prozent, denn ich bin hundertprozentig professionell", sagte Coman damals: "Aber ich werde nicht lügen: Presnel so zu sehen, unsere Mannschaft so zu sehen, das tut mir schon im Herzen weh."