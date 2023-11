Von Thomas Hürner

So sieht das also aus, wenn zwei Fußball-Nachwuchsteams etwas Unerhörtes tun. An einem Herbsttag haben sich die U12-Mannschaften des FC St. Pauli und des 1. FC Union Berlin für einen Leistungsvergleich verabredet, die Wolken hängen tief über Hamburg-Eidelstedt, wo der Kiezklub sein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) hat. Ein paar zu Büros umfunktionierte Container stehen am Spielfeldrand, davor schauen zwei Dutzend stolze Eltern zu, wie ihre Kinder dem Ball hinterhersausen, dribbeln, aufs Tor schießen.