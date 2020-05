Ole Könnecke erklärt, was es mit Hufeisenwerfen auf sich hat.

Grundsätzlich muss man nur zwei Dinge über Sport wissen: Es gibt herrliche und besonders herrliche Sportarten. Bei manchen geht es ums Gewinnen oder Verlieren, die anderen, wie Angeln, Seilspringen oder Hufeisenwerfen, macht man nur zum Spaß. Das und alles Übrige wird in der Fibel von Ole Könnecke erklärt, die zugleich eine bunte Enzyklopädie für Kinder und ein bezauberndes Bilderbuch für Erwachsene ist. Die Definition von Boxen, zum Beispiel: Zwei stehen sich gegenüber, hauen sich, bis einer gewonnen hat, aber damit es nicht so wehtut, tragen sie Boxhandschuhe. Oder Reiten: Ob es sich um Rodeo, Dressur oder Pferderennen handelt, sieht man schon daran, was die Reiter als Kleidung tragen. Wenn das kein besonders herrliches Sportbuch ist!

Ole Könnecke: Sport ist herrlich. Carl Hanser Verlag. 2017. 16 Euro.