Ein Bub schiebt sich durch den Schnee. Er ist sieben, vielleicht acht Jahre alt, seine Freude leuchtet selbst auf dem etwas verblichenen Bild. Sein Vater schaut im Hintergrund zu, ein Hotelier aus Vorarlberg, nebenbei Skilehrer, der ein klein wenig Zeit und Geld in den Sohn investiert hat. So sehr, dass im Ort alle von den Schwüngen des Buben schwärmen, der Bub sich wie ein „Dorfprinz“ fühlt. Bis er auf die Skihauptschule geht, ein Internat, das Kinder in Österreich ab zehn Jahren auf den Skirennsport vorbereitet. Da merkt der Dorfprinz, dass er „eigentlich ein kleiner Scheißer“ ist, wie er später erzählen wird. Erst mit 23, 24 Jahren, als Profi, wird er es erstmals schaffen, sich ganz von seinen Eltern und ihren Urteilen zu lösen.

Mathias Berthold erzählt diese Geschichten so griffig, wie es frisch präparierter Touristenschnee ist, aber klar, er selbst ist die Hauptfigur darin, Bub und Rennfahrer. Später war er viele Jahre Alpintrainer im Österreichischen Skiverband und bei den Deutschen (die sie sich gerade ein klein wenig nach den Erfolgen unter Berthold sehnen dürften). Mittlerweile ist er selbständig, als „Team- und Persönlichkeitsentwickler“, vor allem für Leistungssportler. In dieser Kapazität hatte der Skiverband München den 59-Jährigen am Montagabend auch zum Vortrag geladen, vor knapp 150 Gästen, viele davon Eltern von Kindern im Nachwuchssport. Das Leitmotiv, das Berthold ausrollte, ließ sich aber auf fast alle erzieherischen Fragen münzen: „Wie gehen wir damit um, wenn Kinder dem Leistungsgedanken ausgesetzt sind?“ Eltern wollen ja das Beste für ihre Kinder, wie Bertholds Eltern – aber wie schafft man es, auch das Beste zu tun?

Noch so eine Geschichte, die Berthold damals tief prägte: Als er sich tatsächlich im Alpin-Weltcup etabliert hatte, habe er vor einem Slalom in Wengen auf dem Hang zu Hause trainiert. Diese Schwünge, großartig, schwärmte der Vater wieder. Und dann: Waren die Bedingungen in Wengen derart schwer, dass Berthold froh war, es ins Ziel zu schaffen. Er hatte sich auf einem zu leichten und weichen Geläuf vorbereite, der Vater aber stellte eine andere Diagnose: „Sobald du eine Startnummer anhast, ist es mit dir vorbei!“ Das traf Berthold so sehr, dass er sich ein Kopfproblem einredete, das keines war (oder bestenfalls ein halbes, wie er beim Vortrag in München schelmisch hinterherschob). Als er mit 23, 24 Jahren auf die damalige US-Profitournee umzog, war er jedenfalls das erste Mal „komplett allein verantwortlich“ für sich, damals gab es noch kein Whatsapp und tägliche Videoanrufe.

Was er damals gelernt habe, kleidet Berthold heute in eine bekannte Formel: „Es ist doch meine Reise“ – beziehungsweise die der Kinder und nicht der Eltern, die ihre Träume in den Kindern verwirklichen.

Leichter dahin getupft als getan. Berthold plädiert deshalb dafür, auch den Einzelsport als Teamleistung zu verstehen; Athlet, Trainer, Betreuer, Eltern, jeder hat seine Rolle. Wobei die ersten Klippen früh auftauchen, weil sich der Part der Eltern ständig ändere. Erst sind sie wichtigster Fahrdienst und Sponsor, manchmal auch Trainer. Je näher die Kinder dem großen Ziel kommen, desto mehr sollen sich Eltern aber zurücknehmen. Dann richten Kadertrainer darüber, was dem Kind guttut. Das deckt sich nur längst nicht immer mit den Ideen der Eltern. Dabei investieren diese heutzutage immer mehr in die Karrieren und, das berichten Trainer immer wieder, wollen entsprechend mehr mitreden, ob sie einen Slalomschwung vom Einkehrschwung unterscheiden können oder nicht.

Selbst gegen das verstoßen, was man predigt – das widerfuhr auch Berthold selbst

Berthold hat oft erlebt, wie sich Eltern dabei in ihrem Ehrgeiz verbeißen. Er kennt die Trainingspläne des Kroaten Ante Kostelic, der seine Tochter Janica im Alter von acht Jahren in irre Umfänge trieb, schon da eine olympische Goldmedaille anpeilte. Janica Kostelic gewann dann vier, aber zu welchem Preis? Berthold sagte es bei seinem Vortrag nicht explizit, aber man verstand es auch so: Bei solchen Projekten machen nur die eigenen Kinder mit, weil sie die Gunst und Liebe des Vaters wahren wollen, selbst wenn dieser ein Drillmeister ist.

Berthold hat aber auch selbst erlebt, wie rasch man Athleten eigene Erwartungen aufzwingt. Als seine deutschen Abfahrer auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen mal wieder das Podium verpasst hatten, das Berthold herbeisehnte, kritisierte er seine Fahrer „a bisserl unter der Gürtellinie“. Später erinnerten ihn seine Fahrer daran, was der Chef immer gepredigt hatte: gute Skitechnik, gutes Training, alles ist ein Marathon, kein Sprint – die Ergebnisse kommen dann schon von selbst.

So hatte Berthold bei seinem Vortrag in München einen sehr grundsätzlichen Rat. Die allermeisten Kinder würden es nicht einmal in den Weltcup schaffen, dafür sei das Geschäft zu hart. Aber: „Es bleiben ja unsere Kinder“, Berthold lächelte, fügte an: Da sei es wichtiger, dass auf ihrer Reise „Werte“ fürs echte Leben hängen blieben. Zusammenhalt. Auch, ja, Ehrgeiz. Und Demut, sagte Berthold, „ist ein guter Begleiter“. Wie schnell zerrinnt schon im Nachwuchs das, was einen gerade noch hoch hatte fliegen lassen?

Also, ganz konkret, bat Berthold: Erst zuhören, dann reden. Keine harten Urteile über Kinder vor den Kindern. Keine harten Urteile über Trainer vor Kindern – das tragen die Kinder wieder in die Mannschaft. Auch mal dem vertrauen, was Trainer tun. Und wenn das Kind doch leidet, egal, wie gut der Trainer angeblich ist, sofort nachfragen: Kann ich helfen? Für ein gutes Gespräch, so Berthold, müsse sich das Zuhause aber als Rückzugsort bewährt haben, an dem Kinder nicht ständig mit Platz 20 vom vergangenen Riesenslalom aufgezogen werden. Letztlich empfehle er Eltern gelegentlich einen „Faktencheck“: Ist es schon meine Reise oder die des Kindes? Muss ich es überreden, entscheidet es selbst? Das muss es ja spätestens, wenn es mit 100 Sachen über eine Eispiste rauscht.

So ließ sich Bertholds Antwort auf fast alle Fragen aus dem Münchner Plenum so bündeln: „Führt amol a gutes Gespräch.“ Und seid geduldig. Wenn Kinder etwa mal keine Lust aufs Stangenfahren haben. Wenn der Trainer von den Athleten fordert, sie sollten Sportprobleme nicht mit den Eltern verhandeln. Wenn Eltern schon im U8-Nachwuchskader nervös werden, weil sie fürchten, dass das Kind auf der steilen deutschen Sportförderleiter abgehängt wird. Wenn das Kind nach dem Rennen stocktraurig ist, egal, ob man lobt oder tadelt. Dazu noch eine Wortmeldung von Kira Weidle-Winkelmann, der WM-Zweiten vom SC Starnberg, die bei Bertholds Vortrag im Publikum saß: „Man einigt sich mit den Trainern auch mal darauf, eine halbe Stunde nach dem Rennen gar nichts zu sagen.“ Großer Applaus.