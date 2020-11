Von Sebastian Fischer

Es war ein Schmerz, den er so nicht zu kennen schien, das legte seine Reaktion nah, festgehalten von der Fernsehkamera, die ihm ins Gesicht filmte. Joshua Kimmich, 25, hat in den vergangenen Jahren auch deshalb einen steilen Aufstieg zu einem der besten und wichtigsten deutschen Fußballer hingelegt, weil er von Zwangspausen weitestgehend verschont blieb.

Auf dem Portal und Branchen-Almanach transfermarkt.de sind in seiner sogenannten "Verletzungshistorie" seit seinem Profidebüt im Jahr 2013 nur wenige Einträge vermerkt, ein Außenbandanriss mit zwei verpassten Spielen für RB Leipzig im Herbst 2014 als Folge ist schon eine der gravierenderen Blessuren. Es passt zur jüngst von seinem Trainer Hansi Flick gewählten Beschreibung Kimmichs als "Mentalitätsmonster", dass in der Liste zum Beispiel auch so etwas steht: Magenprobleme am 2. November 2017; Ausfallzeit: null Tage.

Diesmal verließ Kimmich den Rasen im Westfalenstadion unter Tränen, gestützt von den Medizinern des FC Bayern. Nach dem 3:2 in Dortmund wurde er am Sonntag in München untersucht. Ein Meniskuseinriss im rechten Knie, berichtete der kicker, sei die Diagnose. Damit würde er einige Wochen fehlen. Eine Bestätigung des Klubs stand zunächst aus. Ob er operiert werden muss, steht noch nicht fest.

Die Szene, in der er sich verletzte, erzählte viel über Kimmich und den FC Bayern. Sie erzählte auch viel über das Spiel, mit dem die Münchner schafften, was sie sich vorgenommen hatten: die "Vormachtstellung im deutschen Fußball" zu sichern, so hatte Trainer Hansi Flick das gesagt.

Die Dortmunder gefährdeten dies vor allem in Person von Erling Haaland. 34 Minuten waren vorüber, es stand noch 0:0, als der Norweger zu einem vielversprechenden Konter ansetzte. Kimmich hatte den Ball zuvor verloren, also war es auch Kimmich, der eine der schwersten Aufgaben übernahm, die es in der Bundesliga gerade gibt: Er schmiss sich dem 1,94 Meter großen, schnellen, sprintenden Angreifer in den Weg. Selbst das Foul, bei dem er das Knie überstreckte und für das er Gelb sah, während er unter Schmerzen vom Platz humpelte, brachte Haaland nur kurz ins Wanken - wie einen Riesen, der mit Pfeilen im Rücken weiterschreitet. Aber dem Konter nahm das Foul das Tempo.

Haaland erzielte am Samstag den Anschlusstreffer zum 2:3, er hatte Gelegenheiten für weitere Tore. Auch Marco Reus, Schütze zum 1:0, stand ziemlich frei, als er kurz vor Schluss die Chance zum 3:3 vergab. "Bayern ist derzeit offensiv extrem stark, steht aber defensiv sehr offen", sagte Mats Hummels, BVB-Abwehrchef mit ausgeprägter München-Erfahrung.

Nun ist es keine neue Erkenntnis, dass der FC Bayern mit hohem Risiko und sehr weit vor dem eigenen Tor verteidigt. Neu ist schon eher das Eingeständnis Flicks unter der Woche, dass die Viererkette anders als in der Vorsaison derzeit nicht eingespielt sei. Der Grund sind Blessuren und die hohe Belastung. Am Samstag fehlte neben Alphonso Davies und dem einmal positiv auf Corona getesteten Innenverteidiger Niklas Süle auch Benjamin Pavard, der rechts hinten von Sommer-Zugang Bouna Sarr vertreten wurde.