DFB-Team:Kimmich reist krankheitsbedingt vorzeitig ab

Bayern-Profi Joshua Kimmich fällt wegen eines grippalen Infektes nicht nur für das erste Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft auf der Amerika-Reise gegen Gastgeber USA aus, sondern wird noch am Samstag (Ortszeit) vorzeitig nach München zurückfliegen. Das teilte der DFB am Samstag in Hartford vor dem Spielbeginn im Pratt & Whitney Stadium mit. Für Kimmich bot Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Sechserposition Pascal Groß von Brighton & Hove Albion gegen die USA auf.

Der 28 Jahre alte Kimmich hatte bereits die Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag verpasst. Am kommenden Dienstagabend (Ortszeit) bestreitet das DFB-Team noch ein weiteres Testspiel in Philadelphia gegen Mexiko. Im September hatte Kimmich auch schon beim 2:1 gegen Vize-Weltmeister Frankreich unter Interims-Teamchef Rudi Völler in Dortmund wegen muskulärer Probleme gefehlt.