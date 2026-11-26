Der FC Bayern verkauft sich in der Öffentlichkeit gerne als familiärer Verein, in dem Zusammenhalt das Wichtigste ist. Das stellt der Umgang mit Jamal Musiala infrage.

Marc Kosicke, der langjährige Berater von Jürgen Klopp, der sich jetzt als Assistent des Bundestrainers für „aaF“ (alles außer Fußball) bezeichnet, hat neulich darüber gesprochen, wie er einst einen berühmten Slogan für den FC Bayern entworfen hat. Im OMR-Podcast (OMR steht für Online Marketing Rockstars) hat er pointiert erzählt, wie er 2008 im Flugzeug Uli Hoeneß traf, damals Manager des Klubs.