Bayern-Profi Kimmich will sich nun doch impfen lassen

Joshua Kimmichs Ankündigung, sich impfen zu lassen, ist auch der Versuch, die Deutungshoheit in eigener Sache zurückzugewinnen. Sein Fehlen führt bei Bayern gegen Stuttgart erneut zu Tüfteleien.

Von Sebastian Fischer und Christof Kneer

In exakt einem Jahr, am 14. Dezember 2022, steigt das zweite Halbfinale bei der Fußball-WM in Katar. Aus heutiger Sicht würde man natürlich gerne wissen, ob sich die deutsche Nationalmannschaft dann ausnahmsweise noch im Turnier befindet, auch würde man sich für den Gegner interessieren. Beide Fragen sind nicht leicht zu beantworten, aber es wäre immerhin möglich, dass die Antworten zum Beispiel "ja/England" oder "ja/Argentinien" oder wahlweise auch "nein" lauten. Man kann sich solche Antworten vorstellen, weil man sich solche Fragen schon oft gestellt hat.