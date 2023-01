Der Mittelfeldspieler ist nach der enttäuschenden WM wieder da, und für den Rekordmeister ist das eine gute Nachricht: Denn er wird in der Hierarchie des Klubs noch wichtiger.

Von Martin Schneider

Joshua Kimmich sprach als letzter Spieler in Katar, als hätte sich der FC Bayern die Auflösung eines der größten Rätsel absichtlich bis zum Schluss aufgehoben. Vor der Presse hatten sich im Trainingslager in Doha bisher geäußert: Daley Blind, klar, der neue Spieler; Julian Nagelsmann, klar, der Trainer; Thomas Müller, klar, weil er Thomas Müller ist - aber eigentlich wollte die Öffentlichkeit doch vor allem von Joshua Kimmich wissen, wie es ihm denn nun geht. Von ihm, der Katar mit dunklen Gedanken verlassen hatte und nun wieder an den Ort der Niederlage zurückkommen musste.