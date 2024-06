Es gibt Sätze, die sich am Anfang eines Turniers einfach leichter sagen lassen. Das gilt vor allem für die Standardsituation unter den Formulierungen, die all jenen Spielern abverlangt wird, die mit unklaren Zukunftsperspektiven in ein Turnier starten. Der Fokus liege jetzt auf der EM, sagen die Spieler dann, erst danach werde man den Austausch mit den Vereinsverantwortlichen suchen. Wichtig: Der Fokus liegt, der Austausch wird gesucht. Mit anderen Verben sind diese Sätze nicht gültig.

Joshua Kimmich hat diesen Satz auch schon gesagt im Verlauf der aktuellen EM-Kampagne, mehrmals sogar. Allerdings hat er auch immer darauf bestanden, dass dieser Satz für ihn eigentlich nur ein bisschen galt. Offiziell ist Kimmichs Zukunftsperspektive ja keineswegs unklar, er ist mit dem FC Bayern noch bis 30. Juni 2025 verabredet. So lange gilt sein Vertrag. Und ob man ihn noch mal verlängert und wenn, dann zu welchen Konditionen – ja, das könne man dann eben nach dem Turnier besprechen. Allerdings: Die Deutschen haben jetzt das Achtelfinale erreicht, den ersten Teil der sogenannten K.-o.-Runde. Und das bedeutet, dass das Turnier für die DFB-Elf und für Joshua Kimmich – theoretisch – am Wochenende beendet sein könnte.

Dass internationale Fußballturniere und der internationale Transfermarkt inzwischen kaum mehr voneinander zu trennen sind, hat sich erst am Mittwoch wieder gezeigt, als dem DFB-Manager Rudi Völler auf dem Pressepodium ein Satz rausrutschte. Völler wollte eigentlich den Verteidiger Waldemar Anton belobigen, der im Achtelfinale gegen Dänemark womöglich als Vertreter des verletzten Antonio Rüdiger gefordert sein könnte. Bayer Leverkusen hätte Anton auch gerne verpflichtet, sagte der Ex-Leverkusener Völler, aber: „Leider hat er sich für Borussia Dortmund entschieden.“

Zum Zeitpunkt dieser Behauptung war der Transfer allerdings noch nicht offiziell verkündet, weshalb Pressesprecherin Franziska Wülle die Aussage des Sportdirektors mit Florian-Wirtz-artiger Handlungsschnelligkeit korrigierte. Rudi Völler habe lediglich den Stand der Transferberichterstattung wiedergegeben, präzisierte sie. „Ich wollte hier nichts verkünden, mal gucken, ob ich recht habe oder nicht“, fügte Völler an und freute sich, dass er mit Rudi-Völler-artigem Charme wieder aus der Falle herausgefunden hatte.

Möglichst bald nach dem Turnier wolle man sich zusammensetzen

Zu den Veränderungen des Transfermarktes gehört auch, dass eine Europameisterschaft nicht mehr als die ultimative Fachmesse gilt. Natürlich reagiert die Branche auch weiterhin auf die Dynamik eines Turniers, natürlich werden Spieler dort größer oder kleiner oder entstehen völlig neu. Welchen Wert aber zum Beispiel der Spieler Kimmich besitzt, das werden die Verantwortlichen des FC Bayern nicht von seiner Kicker-Note im Achtelfinale abhängig machen. Es ist eher umgekehrt: Der Münchner Sportvorstand Max Eberl nutzt die Schlagzeilen, die dieses großes Turnier produziert, um hinter ihnen in Deckung zu gehen. Er versucht, unbemerkt von der Öffentlichkeit seine im Moment recht spektakuläre Arbeit zu verrichten – dazu gehört auch die Verabredung, die er mit Joshua Kimmich getroffen hat. Möglichst bald nach dem Turnier wolle man sich zusammensetzen, um herauszufinden, ob die Zukunft des FC Bayern und die des Spielers noch zusammenpassen.

Ins EM-Spiel gegen Dänemark startet der DFB-Rechtsverteidiger Kimmich jedenfalls mit ein paar wenig netten Schlagzeilen, wonach der Klub nicht mehr mit ihm plane. Tatsächlich wird Kimmich am Samstag wohl eine erfreuliche und eine weniger erfreuliche Tendenz mit auf den Rasen nehmen. Es dürfte Kimmich einerseits gefallen, dass ihn Vincent Kompany, der neue Trainer des FC Bayern, eher nicht als Rechtsverteidiger einschätzt, sondern im zentralen Mittelfeld am besten platziert sieht; dort, wo Kimmich sich auch selbst aufstellen würde. Für wie relevant ihn Kompany allerdings hält, ist dem Spieler noch nicht bekannt – was daran liegt, dass die Bayern selbst noch nicht so richtig entschieden haben, wie wichtig ihnen Kimmich ist. Max Eberl hat von seinen Vorgängern eine Kabine mit einer monströsen Gehaltsstruktur übernommen, weshalb Kimmich im Falle einer Vertragsverlängerung gewiss weniger luxuriös entlohnt würde als bisher.

Eberls Planungen lassen erste Konturen erahnen

Während im Land das große Turnier läuft, ist Eberl in München als eine Art Change Manager tätig. Er möchte einen Wandel in der Bayern-Kabine moderieren, er möchte eine neue Hierarchie und eine neue Dynamik provozieren – lustigerweise genau das, was der Ex-Trainer Thomas Tuchel empfohlen hatte, dessen rumpeliger Pädagogik die Münchner diesen Umbau aber nicht mehr anvertrauen wollten. Im Schatten der EM hat Eberl die Planungen auf eine Art vorangetrieben, die erste Konturen der neuen Bayern-Elf erahnen lässt: Verpflichtet wurde bislang der hoch veranlagte Stuttgarter Hiroki Ito, 24, für den die Bayern eine Doppelrolle als linker Innenverteidiger und Linksverteidiger vorsehen; die Planstelle auf der gegenüberliegenden Seite könnte an den aus Leverkusen zurückgekehrten Josip Stanisic, 24, gehen, einen gebürtigen Münchner, der gemeinsam mit dem gebürtigen Münchner Aleksandar Pavlovic, 20, eine Art Nachwuchs-Mia-san-Mia verkörpern soll. Dazu ist die Verwirklichung der (teuren) Transfers des portugiesischen Sechsers João Palhinha (28, FC Fulham) sowie des französischen Flügelspielers Michael Olise (22, Crystal Palace) schon recht weit gediehen – Vollzugsmeldungen in absehbarer Zeit möglich.

Den aktiv betriebenen Teil des Transfermarkts hätten die Bayern dann womöglich hinter sich, sie könnten sich aufs Reagieren konzentrieren. Sollte Kingsley Coman den Klub erwartungsgemäß verlassen, würden die Bayern wohl noch mal tätig werden, was auch für Leon Goretzka oder Serge Gnabry gilt, denen angeblich bereits die unfrohe Botschaft hinterbracht wurde, dass sie beim neuen Trainer, vorsichtig formuliert, nicht zum gesetzten Stammpersonal gehören dürften.

So weit ist es mit Joshua Kimmich noch nicht, Vincent Kompany schätzt den deutschen Nationalspieler durchaus. Aber wirklich Konkretes lässt sich erst absehen, wenn der Fokus nicht mehr auf dem Turnier liegt und der Austausch gesucht wird.