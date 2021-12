Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich will sich dem ZDF zufolge nach einer Corona-Infektion nun gegen das Virus impfen lassen. Der Profi des FC Bayern München sagte dem Sender laut einem Bericht vom Sonntag: "Generell war es für mich einfach schwierig mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen, deshalb war ich auch so lange unentschlossen." Kimmich äußert sich in dem Gespräch erstmals zu seiner aktuellen gesundheitlichen Situation und seinen ursprünglichen Bedenken gegen eine Impfung.

Erst vor wenigen Tagen hatte Kimmich in einer Vereinsmitteilung bekannt gegeben, dass er "aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge" in diesem Jahr nicht mehr für den FC Bayern in der Bundesliga auflaufen könne. Er hatte sich vor mehr als zwei Wochen mit Corona infiziert. Bei Infiltrationen der Lunge handelt es sich um Ansammlungen von Flüssigkeiten und zellulären Bestandteilen in dem lebenswichtigen Organ.

In der Mitteilung war der Bayern-Profi bemüht, seine Fans zu beruhigen: "Ich freue mich, dass meine corona-bedingte Quarantäne beendet ist. Mir geht es sehr gut." Er könne aber eben "aktuell noch nicht voll trainieren." Er werde ein Aufbautraining absolvieren und könne "es kaum abwarten, im Januar wieder voll mit dabei zu sein", teilte Kimmich mit.

