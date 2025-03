Von Christof Kneer

Der Fußball ist inzwischen so komplett vermessen, dass es fast keine Daten mehr gibt, die es nicht gibt. An diesem Abend vermisste man allerdings eine Zahl, die man gerne mit anderen Zahlen verglichen hätte. Zwar ist allgemein bekannt, dass der Bayern-Trainer Vincent Kompany mal ein hervorragender Innenverteidiger gewesen ist, als Sprinter ist er allerdings nicht in Erinnerung geblieben – ein Fehler, wie man in der 90. Minute des Bundesligaspiels beim VfB Stuttgart einräumen musste. Nachdem Kingsley Coman den Ball zum entscheidenden 3:1 im Stuttgarter Tor platziert hatte, raste Kompany los, beziehungsweise: Ob er selbst es war, der da rannte, oder ob ihn unbekannte Mächte einfach davonzogen, wusste der Trainer hinterher selbst nicht mehr zu sagen. „Keine Ahnung“, sagte er später, „ich war an der Seitenlinie – und auf einmal an der Eckfahne.“