24 Runden waren bei diesem Großen Preis von Mexiko noch übrig, als die TV-Kamera Andrea Kimi Antonelli in der Garage einfing. Er saß da auf einem Klappstuhl, ohne Helm, den Overall halb heruntergezogen. War das Rennen für ihn etwa schon vorbei? Die Titelentscheidung abermals verschoben? Das nicht, aber seine Geduld wurde auch so auf die Probe gestellt. Antonelli war so nah dran an seinem ersten Weltmeistertitel in der Formel 1 – und dann musste sich die Entscheidung so! lange! ziehen!

Denn Valtteri Bottas war mit hoher Geschwindigkeit in eine Mauer geknallt. Die linke Vorderradaufhängung seines Cadillac war ohne Fremdeinwirkung gebrochen, er hatte keine Chance, den heftigen Aufprall zu verhindern, konnte aber aussteigen. Das Rennen musste eine ganze Weile unterbrochen werden, bevor es einen zweiten Start gab und Antonelli zum zweiten Mal an diesem Tag aufpassen musste, sich jeglichen Ärger vom Halse zu halten. Aber diese Geschichte konnte für ihn kein anderes Ende finden als ein Glückliches.

Antonelli vor der F1-Weltmeisterschaft : Er will Spaß, er gibt Gas Kimi Antonelli, 20, kann in Mexiko der jüngste Weltmeister der Formel-1-Geschichte werden. Seine Stärke hat viel mit seiner Unbekümmertheit zu tun – und mit der Verehrung von Ayrton Senna. SZ Plus Von Elmar Brümmer ...

Als keine der 71 Runden mehr übrig war, fuhr Kimi Antonelli hinter Sieger Max Verstappen und Lewis Hamilton über die Ziellinie. In diesem Moment hatte er sein großes Ziel erreicht, in seiner gerade erst zweiten Saison in der Königsklasse des Motorsports: Weltmeister in der Formel 1, der jüngste in der Geschichte der Motorsportserie noch dazu. Mit 20 Jahren, zwei Monaten und acht Tagen löst der Italiener den bisherigen Rekordhalter Sebastian Vettel ab. Der Deutsche war 23 Jahre, vier Monate und elf Tage alt, als er 2010 erstmals mit Red Bull reüssierte. „Kimi, wir haben es geschafft! Weltmeister! Wir haben es geschafft!“, rief ihm Mercedes-Teamchef Toto Wolff per Funk zu. Und Antonelli konnte erst gar nichts sagen, so sehr musste er schluchzen.

„Nicht viele haben es geglaubt. Aber wir haben es geholt“, sagte Wolff am Sky-Mikrofon. Nach neun Siegen und 16 Podien ist Antonelli vier Rennen vor dem Saisonende der verdiente Gesamtsieger. Dass er diesen besonderen Titel mit dem viermaligen Champion Verstappen und dem siebenmaligen Rekordchampion Hamilton zelebrieren durfte, bildete den passenden Rahmen. Und welche Worte diese beiden wählten, zeigte, welchen Respekt sich Antonelli schon erarbeitet hat. „Es ist unglaublich, was für eine Saison er hingelegt hat, und das in diesem Alter“, sagte Verstappen vor der Siegerehrung. „Ich bin sehr stolz auf ihn.“ Hamilton fand die Leistung „phänomenal“. Er hatte 2020 den bisher letzten Fahrertitel für Mercedes gewonnen. Doch längst war klar, dass weder Hamilton noch Antonellis Teamkollege George Russell, am Sonntag Sechster, eine wirkliche Chance hatten, ihn aufzuhalten.

Unterbrechungen, Unfälle, Rennabbruch – Kimi Antonelli muss sich gedulden, bis er Gewissheit hat

Dabei hatte Hamilton die besten Aussichten auf einen Sieg, nachdem er sich Pole-Position Nummer 105 seiner Karriere geschnappt hatte, die Erste mit Ferrari – noch dazu nach mehr als drei Jahren Pause. Und weil zwischen seiner allerersten und seiner jüngsten Pole-Position in der Formel 1 nun 19 Jahre, vier Monate und 22 Tage liegen, baute der 41-Jährige seinen eigenen Rekord als der Fahrer mit der längsten Zeitspanne aus. Der Fokus aber war auf die Reihe dahinter gerichtet, wo Antonelli gebannt auf die roten Lichter der Ampel blickte. Er ging als Vierter in dieses Rennen, eigentlich als Fünfter, doch er profitierte von einer Startplatzstrafe gegen Verstappen. „Ich war da vielleicht ein bisschen angespannt“, hatte Antonelli zur Qualifikation gesagt. Er habe das Vertrauen in sein Auto verloren, dazu „ein paar Fehler zu viel. Das ist enttäuschend.“ Zudem hatte er sich ein Virus eingefangen. So ganz kalt ließ ihn diese historische Titelchance eben inzwischen doch nicht mehr. Vor sich hatte Antonelli noch Charles Leclerc im Ferrari, Russell und Hamilton.

Der siebenmalige Weltmeister kam bestens weg, ganz im Gegensatz zu Russell, der in der Anfangsphase der ersten Runde auf Platz fünf rutschte. Leclerc klebte sich ans Heck seines Teamkollegen, so dicht, dass die beiden Ferrari in Kurve vier von der Strecke abkamen. Leclerc ratterte über die Wiese und führte das Rennen nach dieser Abkürzung an, Hamilton fuhr regelkonform weiter, verlor dabei Schwung – und Verstappen schnappte sich Platz zwei. „Ich wurde rausgedrängt von meinem eigenen Teamkollegen“, beschwerte sich Hamilton und fragte wenig später nach: „Was passiert wegen Charles?“ Noch wurde dessen Manöver untersucht. Später lautete das Urteil fünf Sekunden Strafe, das fand Hamilton gar nicht gut: „Die Rennkommissare schenken Charles diesen Sieg im Grunde.“ Später sprach er einen Satz, der wie eine Drohung klang: „Wir haben große Probleme. Große, große Probleme.“

Aus all dem Trubel hielt sich einer raus: Antonelli war einfach auf seiner Linie geblieben, bloß kein Risiko eingehen! Nicht mehr, aber auch nicht weniger musste er an diesem Sonntag tun. Antonelli wusste: Nur noch zwei Pünktchen fehlten ihm bis zum großen Triumph. Selbst wenn Russell oder Hamilton gewinnen sollten, würde ihm ein neunter respektive ein zehnter Platz reichen. Ansonsten war ihm der Titel ohnehin sicher. Aber bis dahin musste er 71 Runden auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez drehen. Und wie lange ihm diese Fahrt vorgekommen sein muss.

Ein Parkplatz wie nicht alle Tage für Kimi Antonelli: Weltmeister 2026. Raquel Cunha/Reuters

In der 28. Runde bog Leclerc zum Reifenwechsel ab und Red Bull holte gedankenschnell Verstappen ebenfalls rein. Bei Ferrari durfte fünf Sekunden ja niemand das Auto von Leclerc berühren, Verstappen konnte in der Boxengasse überholen. Hamilton folgte eine Runde später. Nun führte Antonelli den Grand Prix an, fast vier Sekunden betrug sein Vorsprung auf Russell. Boxenstopp-bereinigt war Verstappen der Führende. Nach 34 Runden bog Russell ab und musste für einen Rempler in der ersten Runde noch zehn Sekunden absitzen. Antonelli blieb als Einziger draußen. Sein Ingenieur war zufrieden mit den Rundenzeiten, erst in der 43. Runde gab es frische Pneus für seinen Mercedes.

Antonelli kam als Vierter mit zwölf Sekunden Rückstand auf Hamilton raus und durch dessen zweiten Boxenstopp noch an ihm vorbei, Leclerc war Zweiter, Verstappen Erster. Dann kam Unruhe in dieses Rennen durch den Unfall von Valtteri Bottas. Das Safety-Car bog auf die Strecke. Erst gelbe Flagge, dann rote Flagge – der Grand Prix musste unterbrochen werden, bis das Auto geborgen und die Barriere repariert worden war. Die Fahrer parkten ihre Wagen in der Boxengasse und stiegen aus, rein in die Garage, durchatmen.

Bis alle Reparaturen ausgeführt waren, dauerte es etwa 40 Minuten. Die Rennleitung veränderte die Reihenfolge beim stehenden Start zurück zu jener der letzten vollendeten Runde, also stand Hamilton wieder vor Antonelli. Als die roten Lichter nun erloschen, zog Verstappen weg. Hamilton legte all seinen Frust in ein Überholmanöver und verteidigte seine Position dann hart gegen Leclerc, bevor er Verstappen angriff. Antonelli hielt sich wieder aus all dem heraus, er wartete, bis sich in der 48. Runde eine gute Gelegenheit ergab, an Leclerc vorbeizukommen. Elegant war das und es passte zu seinem Auftritt. Weil Arvid Lindblad in der 59. Runde crashte, kam das Safety Car zu seinem nächsten Einsatz.

Wieder musste Kimi Antonelli sich gedulden. In der 62. Runde ging es weiter. Und dann dauerte es nicht mehr lange, bis dieser Rennfahrer seinen Silberpfeil als Weltmeister ins Ziel lenkte.