Der ehemalige HSV-Trainer Tim Walter kehrt zum Fußball -Zweitligisten Holstein Kiel zurück. Der 50-Jährige wird dort Nachfolger des erst wenige Stunden zuvor freigestellten Marcel Rapp. Die Kieler bestätigten erste Meldungen des TV-Senders Sky. Walter solle „neue Impulse in der aktuellen sportlichen Situation geben“, heißt es in der Mitteilung des Klubs.

Der gebürtige Badener Waltert trainierte die Kieler bereits in der Saison 2018/19. Danach arbeitete er mehr als zweieinhalb Jahre für den Hamburger SV und zuletzt von Juli bis November 2024 für den englischen Zweitliga-Club Hull City. Das erste Training in Kiel soll er an diesem Mittwoch leiten.

Erstliga-Absteiger Holstein hatte sich am Dienstag nach fast viereinhalb Jahren von Rapp getrennt. Der 46-Jährige führte den Club einst in die Bundesliga. Aktuell befinden sich die Kieler als Tabellen-14. aber auch in der zweiten Liga in akuter Abstiegsgefahr.